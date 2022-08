Les avertissements les plus élevés sur les prix BTC émergent alors que 10K BTC quitte le portefeuille après 9 ans | Cryptomonnaie

Les hodlers de Bitcoin (BTC) posent des questions après que 10 000 BTC inactifs depuis 2013 aient soudainement quitté son portefeuille.

Les données en chaîne signalées les 28 et 29 août ont confirmé qu’une grande tranche de Bitcoin était redevenue liquide après près d’une décennie.

« L’ère sans loi » Bitcoin prend la route

Les analystes ont commencé à remarquer des volumes de transactions curieusement élevés ce week-end alors que 5 000 BTC étaient inclus dans un bloc.

Étant restés dans le même portefeuille depuis 2013, les fonds, dont le propriétaire reste inconnu, ont rapidement été rejoints par un 5 000 BTC presque identique un jour plus tard.

Au total, 10 000 BTC se sont déplacés pour la première fois depuis 2013, et les détectives en chaîne sont curieux de connaître le motif de la baleine en charge.

L’analyse des portefeuilles de destination a conclu que les fonds n’ont pas été envoyés à une bourse pour la vente. Au lieu de cela, ils ont été répartis entre un grand nombre de nouveaux portefeuilles.

Compte tenu du raisonnement derrière cette décision, Maartunn, un contributeur de la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, a suggéré que la confidentialité pourrait jouer un rôle.

Maartunn lié aux commentaires du PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, qui a fait valoir la semaine dernière que ceux qui possédaient des pièces « plus anciennes », en particulier en grande quantité, devaient probablement éviter d’attirer l’attention sur leur richesse désormais considérablement accrue. En 2013, le BTC/USD s’échangeait à un maximum d’environ 1 165 $.

Pour Ki, ces pièces ont été « frappées à l’ère de l’anarchie ».

« Nous avons découvert que ces baleines étaient très probablement : a) des visionnaires précoces qui ont accumulé des bitcoins via l’exploitation minière et le commerce, et b) des pièces provenant de l’échange de bitcoins Cryptsy juste avant qu’il ne soit » piraté « (des fonds de clients prétendument volés) », une recherche CryptoQuant morceau dans les anciens mouvements de fonds du 3 août ajouté.

Seulement six transactions de ce type dans l’histoire de Bitcoin

Les transactions ont, quant à elles, été reprises par l’indicateur Whale Shadows de Philip Swift, créateur de la ressource d’analyse en chaîne LookIntoBitcoin.

Montrant clairement les deux pics de pièces plus anciennes, les données ont suscité une discussion sur leur implication pour l’action des prix BTC.

Comme Swift et CryptoQuant l’ont montré, ces pics précédents ont marqué des sommets locaux pour BTC/USD tout au long de l’histoire de Bitcoin.

Graphique annoté des ombres de baleine Bitcoin. Source : Philip Swift/Twitter

D’autres commentateurs des médias sociaux ont même suggéré que les fonds étaient liés au processus de réhabilitation de l’ancien échange Mt. Gox.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les craintes que l’indemnisation des créanciers ne commence ce week-end, déclenchant une vente importante, sont finalement apparues sans fondement.