8 meilleurs nouveaux projets NFT | Cryptomonnaie

Les jetons non fongibles (NFT) ont rapidement gagné en popularité pour leur utilisation à la fois comme art et comme investissement. Cependant, trouver de nouveaux projets NFT avec du potentiel peut être assez gênant.

Tout au long de cet article, nous explorerons huit des nouveaux projets NFT les plus en vogue sur le marché et expliquerons exactement comment acheter notre choix numéro un.

8 meilleurs nouveaux projets NFT – Nos choix

Afin de brosser un tableau plus clair de ce qui est disponible sur le marché NFT, nous avons essayé d’inclure une variété de collections différentes.

Tamadoge – Meilleur nouveau projet NFT dans l’ensemble Battle Infinity – Projet NFT basé sur le jeu Lucky Block – La plateforme de compétition NFT numéro 1 The Potatoz – NFT affilié à 9GAG 8liens – Collection de NFT de style PFP Monkai – Collection inspirée de l’anime avec jalonnement Sappy Seals – Projet NFT avec éléments DeFi Isekai Meta – Projet NFT Metaverse piloté par la communauté

8 meilleurs nouveaux projets NFT – passés en revue

Comme certains des meilleurs nouveaux projets NFT se vendent plusieurs fois le prix de la menthe, nous avons rassemblé et examiné quelques-unes des meilleures collections NFT disponibles actuellement.

1. Tamadoge – Meilleur nouveau projet NFT dans l’ensemble

Tamadoge (TAMA) est un projet de jeu et de pièces meme basé sur NFT (P2E). L’équipe a utilisé les NFT afin de rendre les actifs du jeu vérifiables et facilement négociables.

La principale façon dont Tamadoge génère de la valeur pour ses utilisateurs est à travers un jeu P2E enrichissant qui se concentre sur des animaux de compagnie animés en 3D et un monde Metaverse nommé Tamaverse.

Comme les animaux de compagnie Tamadoge utilisent la technologie NFT, ils auront des traits complètement aléatoires, garantissant que chacun est unique à 100 %. Les animaux de compagnie peuvent être améliorés avec des objets de la boutique Tamadoge, le joueur progressant dans le classement du jeu et recevant une plus grande part du pool de récompenses dans le processus.

Alors que le Tamaverse sera initialement accessible à l’aide d’un navigateur Web, l’équipe publiera plus tard (Q4 2023) une application mobile prenant en charge la réalité augmentée. Cela permettra aux joueurs de s’occuper de leurs animaux de compagnie de n’importe où dans le monde tout en les faisant entrer dans le monde réel.

Au cours du troisième trimestre 2023, une série de jeux d’arcade P2E sera également publiée, ajoutant à l’utilité du projet et Tamadoge espère attraper Alien Worlds comme le meilleur jeu NFT dans l’espace après avoir attiré 1,1 million de joueurs mensuels en juillet.

Tamadoge a déjà collecté plus de 6,5 millions de dollars et avec l’augmentation du prix de TAMA à mesure que les jetons sont vendus, il pourrait être judicieux de se rendre sur le site Web de prévente et de consulter le projet aujourd’hui. Rejoignez le Tamadoge Telegram pour rester au courant des développements du projet.

2. Battle Infinity – Projet NFT basé sur le jeu

Battle Infinity (IBAT) est un nouveau projet combinant les jeux NFT, DeFi et P2E pour créer un écosystème avec un attrait de masse. Sa prévente a levé 16 500 BNB, 65 jours avant la date prévue et le projet est devenu la pièce de prévente la mieux notée sur la liste ICO de Crypo Presales.

De plus, lors de sa première cotation sur PancakeSwap, le jeton IBAT a augmenté d’environ 600 % par rapport à son prix de prévente.

Battle Infinity propose un ensemble diversifié de fonctionnalités. L’équipe prévoit de publier une ligue de sports fantastiques, une collection de jeux P2E, une arène Metaverse, un marché NFT (pour les créateurs et les actifs du jeu), un échange décentralisé (DEX) et une plate-forme de jalonnement.

En utilisant la plate-forme IBAT Battle Games, les joueurs pourront accéder à une variété de jeux basés sur NFT. En achetant un pass NFT, les joueurs peuvent s’affronter dans le jeu. Les fonds du pass sont détenus dans IBAT Battle Stake, le gagnant prenant tous les jetons misés (moins 10% pour les frais de transaction).

Dans les quelques semaines qui ont suivi sa sortie, Battle Infinity a réussi à construire une communauté forte et dévouée. Avec IBAT faisant déjà une augmentation de 600% sur le dos d’une seule liste DEX, il sera passionnant de voir où les choses vont une fois que les fonctionnalités commenceront à être déployées. Rejoignez le télégramme IBAT pour vous tenir au courant de l’avancement du projet.

3. Lucky Block – La plateforme de compétition NFT numéro 1

Lucky Block (LBLOCK) est une plateforme de compétition qui utilise les NFT et la blockchain afin d’offrir aux utilisateurs des entrées et des tirages équitables et immuables.

Chaque concours Lucky Block est inscrit en achetant un NFT unique auprès de NFT Launchpad. Bien que le NFT soit principalement utilisé dans la compétition, il conserve sa valeur longtemps après la fin d’une compétition. Les détenteurs de NFT Lucky Block recevront quotidiennement une partie du pool de récompenses, offrant une valeur à long terme et immédiate.

En plus de ses dessins standard, Lucky Block organise un concours Platinum spécial pour les détenteurs de la collection NFT du Platinum Rollers Club (PRC). Chaque PRC NFT donne droit à son titulaire à un accès à vie à des compétitions hebdomadaires avec des prix passionnants, dont une Lamborghini.

Presque aussi excitant que les compétitions, Lucky Block est récemment passé de la norme BEP à la norme ERC afin de prendre en charge les listes d’échange centralisées (CEX).

La première cotation sur MEXC a contribué à augmenter LBLOCK V2 de près d’un multiple de quatre, consolidant sa place comme l’un des meilleurs investissements cryptomonnaies en 2022, et avec la prochaine cotation ayant lieu sur une bourse beaucoup plus grande (Gate.io), les prix pourraient monter en flèche encore plus haut.

Rejoignez Lucky Block Discord pour en savoir plus sur la prochaine grande liste CEX avant tout autre investisseur.

4. The Potatoz – NFT affilié à 9GAG

The Potatoz est une série de 9 999 NFT créée en collaboration avec 9GAG et la populaire collection Memeland.

Chaque Potatoz NFT fournit au détenteur une entrée dans l’écosystème Memeland et lui donne droit à de futurs spots de liste blanche ainsi qu’à des airdrops $MEME plus tard.

Avec l’affiliation 9GAG, il n’est pas étonnant que The Potatoz ait gagné du terrain si rapidement. Pour les fans de 9GAG et MemeLand, cela pourrait être l’un des meilleurs projets NFT disponibles.

5. 8liens – Collection de NFT de style PFP

8liens est une collection NFT composée de 10 000 pièces de pixel art complètement uniques.

Chaque image de profil 8liens NFT est composée d’un large éventail de traits, garantissant que chacun est individuel et unique en son genre.

Avec les NFT de style pixel art, qui ont tendance à être extrêmement performants (Crypto Punks par exemple), 8liens est dans une excellente position pour continuer à croître sur le long terme.

6. Monkai – Collection inspirée de l’anime avec jalonnement

Monkai est une collection haut de gamme de NFT animés qui servira d’entrée dans le prochain écosystème Monkai.

L’équipe Monkai vise à combiner les réseaux Ethereum et Solana afin de créer un projet centré sur la communauté avec des aspects des secteurs DeFi et Metaverse.

L’équipe ayant de grands projets pour l’avenir, il y a une chance que Monkai devienne l’un des meilleurs investissements cryptomonnaies à long terme.

7. Sappy Seals – Projet NFT avec éléments DeFi

Le prochain sur notre liste de nouveaux projets NFT est Sappy Seals, une collection de 10 000 NFT mignons basés sur Ethereum.

Créé par l’équipe Pixlverse et Pixl Pets, Sappy Seals s’intègre parfaitement aux deux collections. Les détenteurs peuvent jalonner leur Sappy Seal afin de gagner le jeton $ PIXL.

Avec l’équipe travaillant à la création d’un écosystème multi-collections et à l’expansion dans le Metaverse, Sappy Seals est l’un des meilleurs projets NFT à surveiller.

8. Isekai Meta – Projet NFT Metaverse axé sur la communauté

Inspiré du légendaire Studio Ghibli, Isekai Meta est une collection de NFT dessinés à la main axés sur le métaverse.

Bien qu’il s’agisse encore d’un nouveau projet NFT, l’équipe prévoit de publier des fonctionnalités Metaverse et une communauté Web3.

Fondée par une équipe qui a déjà travaillé sur des projets pour Disney, Dreamworks, Warner Bros, etc., Isekai Meta a un bon pedigree qui pourrait faire avancer le projet.

Comment acheter le meilleur nouveau projet NFT

Ci-dessous, nous avons fourni un guide étape par étape détaillant le processus d’achat du meilleur projet NFT – Tamadoge.

Étape 1 : Inscrivez-vous auprès d’un échange

Les investisseurs qui cherchent à acheter TAMA ont d’abord besoin d’ETH, achetables auprès du courtier bien connu eToro ou du site Web de Tamadoge.

Étape 2 : Déposez et achetez des ETH

Si vous utilisez eToro, appuyez sur « Dépôt » pour lancer le processus de financement, considérez le montant requis et confirmez le dépôt. Ensuite, utilisez la barre de recherche pour trouver ETH, réfléchissez à la quantité nécessaire et terminez l’échange.

Étape 3 : Créer un portefeuille crypto et retirer des ETH

Installez MetaMask sur mobile ou sur ordinateur pour créer un portefeuille crypto non dépositaire. Ensuite, vérifiez qu’il est lié au réseau Ethereum et retirez des fonds d’eToro en utilisant le portefeuille d’argent eToro.

Étape 4 : Connectez le portefeuille et achetez TAMA

Une fois l’ETH reçu, rendez-vous sur le site de prévente Tamadoge et connectez MetaMask à la plateforme à l’aide du bouton ‘Connect Wallet’. Ensuite, appuyez sur « Acheter Tamadoge », revérifiez le prix actuel de TAMA, sélectionnez un certain nombre de jetons et convertissez l’ETH. Une fois que la prévente Tamadoge a suivi son cours, le TAMA peut être réclamé.

