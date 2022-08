L’Australie lance un programme de recherche pour explorer les opportunités d’actifs numériques | Cryptomonnaie

25 institutions australiennes de premier plan se sont réunies pour lancer un programme de recherche afin de tirer parti des opportunités découlant de la numérisation des actifs.

Le Digital Finance Cooperative Research Center (DFCRC) est un programme de 180 millions de dollars australiens (124,3 millions de dollars), financé par des partenaires industriels, des universités et le gouvernement australien. Le programme d’une durée de 10 ans comptera 25 partenaires issus des secteurs de la finance, du monde universitaire et de la réglementation, y compris la banque centrale.

Le gouverneur de la banque centrale australienne Philip Lowe était présent à l’inauguration, ainsi que Paul O’Sullivan, président d’Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ). Plus tôt ce mois-ci, la banque centrale australienne a conclu une collaboration avec le DFCRC pour explorer les cas d’utilisation d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Lundi, le trésorier adjoint et ministre des Services financiers Stephen Jones a officiellement lancé le DFCRC à l’Australian Securities Exchange.

« Nous voulons que la réglementation soit correcte car nous voulons nous assurer que les garde-corps sont suffisamment larges pour permettre à l’innovation de se produire dans un écosystème sûr », a déclaré Jones.

Sullivan d’ANZ a noté qu’il s’agit d’une opportunité frontière dans laquelle une bourse du carbone symbolisée pourrait conduire à l’efficacité du marché.