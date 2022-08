Le prix d’Ethereum Classic envisage un crash de 30% alors que le battage médiatique induit par la fusion disparaît | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic est dans une tendance baissière, cherchant à produire un plus haut plus bas avant de déclencher un autre crash de 30 %.

La zone de résistance, qui s’étend de 35,14 $ à 36,49 $, est une zone potentielle pour former le plus haut inférieur pour l’inversion de tendance.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 39,56 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière d’ETC.

Le prix Ethereum Classic montre une tendance à la baisse claire et persistante avec des hauts et des bas distincts. Le mouvement à la hausse en cours formera probablement un plus haut plus bas et déclenchera une autre vente massive.

Le prix Ethereum Classic se prépare pour la prochaine étape

Le prix d’Ethereum Classic a chuté d’environ 33 % entre le 13 août et le 29 août, créant une série de bas et de hauts plus bas. Le dernier creux de swing s’est formé à 30,32 $, et la reprise en cours devrait poursuivre la tendance et créer un autre sommet plus bas.

35,14 $ à 36,49 $ est le prochain domaine où le prix Ethereum Classic pourrait former un plus haut inférieur. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETC progresse de 5 à 7 % supplémentaires au cours de cette semaine avant de se positionner pour une reprise de la tendance baissière. La recherche d’une faiblesse dans la zone de résistance susmentionnée est probablement de bon augure pour les investisseurs qui cherchent à vendre ETC à découvert.

La baisse qui en résulte pourrait faire baisser le prix d’Ethereum Classic jusqu’à 25 % au premier niveau de support à 26,27 $. Cependant, le mouvement pourrait même s’étendre au prochain niveau de résistance à 25,11 $.

Au lieu de s’inverser dans la zone mentionnée, il est possible que le prix d’Ethereum Classic augmente et reteste 39,56 $. Bien que ce développement créera un plus haut plus élevé, la tendance baissière pourrait toujours être intacte si les vendeurs prennent le contrôle et produisent un plus bas plus bas dans un laps de temps plus court.

Les objectifs restent les mêmes dans cette situation, mais le point d’entrée serait un peu plus haut.

Graphique ETC/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent baissières pour le prix d’Ethereum Classic, un chandelier quotidien proche de 39,56 $ créera un sommet plus élevé, suggérant que les acheteurs sont de retour.

Ce mouvement devrait se maintenir au-dessus du niveau susmentionné ; cela invalidera la thèse baissière d’ETC et déclenchera un rallye potentiel pour balayer des sommets égaux à 42,58 $ ou 45,48 $.

Noter:

La mise à jour de la fusion a entraîné une forte remontée du prix d’Ethereum Classic en peu de temps, mais après la fusion, ces altcoins, en particulier ETC, pourraient faire face à un fort vent contraire et entraîner le dénouement de positions longues ou une pénurie de capitaux. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-jointe.