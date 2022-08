L’arbitrage du réseau de mise à l’échelle d’Ethereum est prévu pour une mise à niveau majeure le 31 août | Cryptomonnaie

Solution de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum Arbitrum devrait subir l’une de ses mises à niveau les plus importantes mercredi, destinée à augmenter le débit des transactions, à réduire les frais de transaction et à simplifier la communication inter-chaînes entre Arbitrum et Ethereum.

Appelée mise à niveau «Nitro», Arbitrum a reconfirmé la date de la mise à niveau dans un message Twitter le 29 août, confirmant que la mise à niveau prendra effet le 31 août à 10 h 30, heure de l’Est, tout en notant un deux à quatre heures d’indisponibilité du réseau sont à prévoir.

Abritrum est une solution de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum qui utilise la technologie Optimistic Rollup pour regrouper de gros lots de transactions hors chaîne à partir de contrats intelligents Ethereum et d’applications décentralisées avant de les soumettre à Ethereum.

Selon le compte GitHub d’Offchain Labs, Nitro représentera un « système de cumul optimiste de couche 2 entièrement intégré et complet » qui s’appuie sur Arbitrum One avec des preuves de fraude nouvellement améliorées, ainsi que des séquenceurs mis à jour, des ponts de jetons et des mécanismes de compression des données d’appel.

Offchain Labs est une société basée sur la blockchain créée en 2018 qui construit une suite de solutions de mise à l’échelle Ethereum, le réseau Arbitrum One étant le réseau le plus remarquable déployé par l’entreprise.

Offchain Labs a également mis à jour son composant ArbOS (Arbitrum Operating System), qui est désormais réécrit dans le langage de programmation logiciel Go. La nouvelle version améliorera la communication inter-chaînes entre Arbitrum et Ethereum, ainsi que le traitement par lots des transactions et la compression des données, ce qui réduira à son tour les coûts sur le réseau principal Ethereum.

Le document indiquait également que l’état d’Arbitrum One « sera migré de manière transparente » vers Nitro, ce qui devrait, s’il est exécuté correctement, exclure toute possibilité de scission de la chaîne.

Dans un article d’avril 2022, Offchain Labs a déclaré que la mise à niveau d’Arbitrum Nitro serait «la pile de mise à l’échelle Ethereum la plus avancée» et que «Nitro augmentera massivement la capacité du réseau et réduira les coûts de transaction», déclarant:

Aujourd’hui, nous limitons la capacité d’Arbitrum, mais avec Nitro, nous serons en mesure de libérer ces contrôles et d’augmenter considérablement notre débit. Et alors qu’Arbitrum est aujourd’hui déjà 90 à 95 % moins cher qu’Ethereum en moyenne, Nitro réduit encore plus nos coûts.

Selon l’agrégateur de financement décentralisé (DeFi) DeFi Llama, Arbitrum a une valeur totale verrouillée (TVL) de 936 millions de dollars sur le réseau réparti sur 111 protocoles différents, avec GMX, Stargate, Curve et Uniswap parmi les applications les plus populaires.