Conseil Ripple: les shakedowns de la SEC laissent les consommateurs tenir le sac | Cryptomonnaie

La réponse intervient alors que Ripple Labs et d’autres critiques pensent que la SEC a outrepassé sa marque sur l’application de l’espace crypto.

L’avocat général de Ripple Labs, Stu Alderoty, a répliqué à un récent article d’opinion du président de la Security and Exchange Commission, Gary Gensler, affirmant que les bouleversements du marché de la cryptomonnaie par le régulateur ne protégeaient pas les consommateurs.

Dans un article d’opinion du 28 août sur le Wall Street Journal (WSJ) intitulé « La SEC veut être le flic crypto américain », Alderoty a affirmé que la SEC « poussait ses régulateurs de suivi » au lieu de se concentrer sur la clarté de la réglementation pour la cryptomonnaie.

Il a donné un exemple du récent « shakedown » de BlockFi par la SEC, qui a conduit l’entreprise à se retrouver « sur le bloc d’enchères » et deux autres entreprises similaires à « se mettre au ventre », arguant :

Les consommateurs n’étaient pas protégés, ils se sont retrouvés avec le sac.

L’article est venu en réponse à l’article de Gensler du 19 août « La SEC traite la crypto comme le reste des marchés de capitaux », qui a également été publié sur WSJ et a défendu la répression du régulateur contre l’industrie de la cryptomonnaie.

L’avocat de Ripple soutient cependant que la SEC n’a pas fourni suffisamment de clarté sur la réglementation de la cryptomonnaie et se déclare à la place comme « le flic sur le rythme » pour la cryptomonnaie.

Il affirme que le président « écarte ses collègues régulateurs » et « avant-garde » le décret du président Biden qui demande aux régulateurs de collaborer sur la réglementation de la cryptomonnaie.

Le décret auquel Alderoty fait référence est « Assurer le développement responsable des actifs numériques », qui a été signé le 9 mars 2022 pour garantir que la SEC et la Commodity Future Trading Commission (CFTC) coordonnent et collaborent à l’établissement d’un cadre réglementaire de cryptomonnaie. .

Cependant, Aldetory affirme que la SEC n’a ni respecté le décret ni fourni de « clarté réglementaire pour la crypto » et « protége plutôt son territoire aux dépens de plus de 40 millions d’Américains dans l’économie de la crypto ».

Gensler a fait valoir dans son article que les lois fédérales américaines sur la sécurité étaient conçues pour protéger les investisseurs et qu' »il n’y a aucune raison de traiter le marché de la cryptomonnaie différemment du reste des marchés des capitaux simplement parce qu’il utilise une technologie différente ».

Mais de nombreux critiques ne sont pas d’accord, l’écrivain de Forbes Roslyn Layton suggérant dans un article d’opinion du 28 août que la décision de la SEC de doubler son personnel de Crypto Assets et Cyber ​​​​Unit et l’approche de «réglementation par l’application» de la SEC sont des raisons du contraire.

Plus tôt dans le mois, le procureur américain John Deaton a également revendiqué un acte criminel, en ce que Gensler et la SEC ciblaient intentionnellement les crypto-monnaies, et qu’il a dépassé la limite de ce qu’ils peuvent actuellement faire pour réglementer la crypto :