Le prix Ethereum semble retester 1 730 $ alors que la fusion se rapproche | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a connu une augmentation rapide de la pression d’achat, entraînant une hausse de 9,8 %.

Un retracement mineur à 1 500 $ semble probable avant que l’ETH ne cible 1 730 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 420 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum a connu un afflux soudain de pression d’achat après la récente vente. En conséquence, l’ETH s’est beaucoup redressé au cours des dernières 24 heures, une indication des choses à venir.

Le prix d’Ethereum se fixe pour un plus haut

Le prix d’Ethereum a chuté de 17 % entre le 25 et le 29 août, passant de 1 722 $ à 1 420 $. Le creux de 1 420 $ a formé le fond, provoquant un changement de tendance. En conséquence, l’ETH a augmenté de 9,8 % en moins de 24 heures pour atteindre un sommet à 1 559 $.

Bien que cette hausse soit impressionnante, les investisseurs ne devraient pas FOMO mais attendre un retracement pour sauter sur la prochaine étape. À cet égard, la correction portera probablement le prix d’Ethereum à 1 500 $ ou 1 485 $, ce qui est la zone optimale pour que les investisseurs prennent le train haussier.

La reprise qui en résulte renversera probablement le point médian du récent crash à 1 571 $ et visera la fourchette haute à 1 722 $. Cette évolution du prix Ethereum constituerait un gain de 16 % et pourrait potentiellement retester l’obstacle de 1 730 $ dans le processus.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à produire un plus bas à 1 500 $ ou 1 485 $ et continue de baisser, cela indiquera un camp d’achat faible. Dans un tel cas, si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien proche en dessous de 1 420 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière pour ETH.