First Mover Asia : la semaine de la blockchain de Taipei mise en péril par la mise en quarantaine COVID-19 du gouvernement | Cryptomonnaie

Les organisateurs de la Taipei Blockchain Week explorent l’utilisation de visas de résidence pour les participants potentiels et sont optimistes quant à la réussite de l’événement ; l’éther grimpe à environ 1,5 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin a rebondi au-dessus de 20 000 $ ; l’éther monte.

Insights: La semaine de la blockchain de Taipei est confrontée à un obstacle majeur dans la quarantaine COVID-19 de Taiwan.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 285$ +3,1%

Éther (ETH) : 1 547 $ + 7,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 030,61 −0,7 %

Or : 1 751 $ l’once troy + 0,9 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,11 % + 0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin revient à son perchoir de 20 000 $

De James Rubin

Après avoir fait une courte plongée dimanche, le bitcoin est revenu à son nouveau niveau de support au-dessus de 20 000 $.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 21 250 $, en hausse d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures. La résilience de BTC a offert un peu de renfort aux investisseurs qui pensaient que la chute de la crypto à 19 500 $ était un précurseur d’une baisse plus importante résultant du vœu du président de la Fed, Jerome Powell, de poursuivre la politique monétaire des banques centrales américaines.

« La macro a été aux commandes toute l’année, et cette semaine et après Jackson Hole, on a rappelé au marché que le même type de vents contraires inflationnistes avec des marchés du travail solides persiste », Luke Farrell, un trader de crypto-monnaie pour la société de classement de crypto GSR, dit CoinDesk TV. « Vous voyez un peu une réévaluation de l’optimisme qui est venu après la publication de l’IPC le mois dernier et un peu de conditions de survente qui ont commencé en juin. »

Ether est revenu à son modèle de surperformance du bitcoin, augmentant récemment de plus de 7 %. L’ETH change maintenant de mains bien au-dessus de 1 500 $ après être tombé bien en dessous de ce niveau psychologiquement important au cours du week-end. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a augmenté plus fortement que BTC au cours des deux derniers mois alors que la blockchain Ethereum se rapproche de la fusion, ce qui changera le protocole de la preuve de travail à une preuve de participation plus économe en énergie.

Les autres altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient dans le vert, la plupart d’entre eux fermement, ATOM et LRC ayant récemment bondi de 12% et 8%, respectivement. AVAX a augmenté de plus de 5 %, regagnant le terrain qu’il avait perdu après qu’un site Web autoproclamé de « lanceur d’alerte » a accusé dimanche Ava Labs, la société à l’origine de la blockchain Avalanche, couche 1, de payer des avocats pour blesser les concurrents et tenir les régulateurs à distance. Lundi, le PDG d’Ava Labs, Emin Gün Sirer, a nié que la société ait été impliquée dans une campagne de diffamation en coulisses.

Les marchés boursiers ont indiqué une baisse avec les indices Nasdaq et S&P 500 axés sur la technologie en baisse de 1% et 0,7%, respectivement. Les rendements du Trésor américain ont augmenté alors que les investisseurs nerveux ont vendu des obligations d’État. Mardi, le Conference Board a publié son indice mensuel de confiance des consommateurs, une mesure largement suivie du sentiment à l’égard de l’économie. Le dernier rapport du groupe en juillet a révélé une baisse de la confiance, bien qu’à un rythme plus modéré qu’en juin, lorsque l’inflation avait atteint 9,1 %.

Dans son rapport hebdomadaire sur les flux de fonds, CoinShares a noté une troisième semaine consécutive de sorties totalisant 46 millions de dollars. Le rapport indique que 29 millions de dollars de sorties de bitcoins constituaient la plus grande partie de cette somme. « [O]Notre dernier rapport sur les flux de fonds @CoinSharesCo en deux mots : l’apathie des investisseurs. pas de catalyseurs à court terme à l’horizon et nous attendons donc… », a tweeté le directeur de la stratégie de CoinShares, Meltem Demirors.

Farrell de GSR a déclaré que la volatilité devrait rester « accrue » à court terme alors que les marchés attendent la publication le mois prochain de l’indice des prix à la consommation (IPC), la fusion et la prochaine réunion du Federal Open Market Committee, qui semble maintenant susceptible de produire 75 points de base supplémentaires. hausse des taux d’intérêt. « Il y a beaucoup de points de données différents à prendre en compte par le marché et cela indique un peu plus de volatilité à court terme », a-t-il déclaré.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +12,8% Plate-forme de contrat intelligente Boucle CRL +7,9% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +7,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Le problème COVID de la conférence Blockchain de Taipei

Par Sam Reynolds

Taipei – et non Hong Kong, Singapour ou Séoul – a déjà accueilli la plus grande conférence blockchain de tous les temps. Les restrictions COVID-19 à Taïwan sous la forme d’une quarantaine obligatoire et d’une interdiction d’entrer pour les non-résidents pourraient empêcher la prochaine d’avoir lieu.

Dans les beaux jours pré-COVID de 2019, l’Asia Blockchain Summit était un événement étoilé qui a débuté avec le « Tangle in Taipei », un débat entre Nouriel Roubini, professeur à l’Université de New York et ancien Arthur Hayes, PDG de BitMEX. Modéré par Andrew Neil, alors un éminent diffuseur de la BBC, l’échange était fougueux et informatif et un contraste complet avec les panneaux publicitaires ennuyeux lors de conférences du présent organisées par des investisseurs en capital-risque pompant leurs sacs. Les citations de Hayes de la conférence ont abouti à l’acte d’accusation contre lui, ce qui est un signe certain d’un événement 10x.

Avance rapide jusqu’en 2022 et une autre équipe veut ramener la blockchain – maintenant « Web3 » – à Taipei sous la forme de la Taipei Blockchain Week. Mais comme le monde de la cryptomonnaie a changé depuis 2019, il y a maintenant plus de considérations pour les voyages internationaux et les conférences : COVID.

Alors que les voisins de Taïwan tels que Singapour et la Corée du Sud dépassent les restrictions induites par la pandémie, Taïwan, malgré son taux de vaccination de 90 % et son taux de rappel de 50 %, a toujours une quarantaine obligatoire pour toutes les arrivées internationales (plus un masque obligatoire à l’extérieur).

Le régime de quarantaine actuel est de trois jours d’auto-isolement, puis de quatre jours de quarantaine douce, où il vous est interdit de faire autre chose que l’essentiel. Sept jours après votre arrivée à Taïwan, vous êtes autorisé à réintégrer pleinement la société, un horaire pas vraiment propice aux participants à la conférence.

Le gouvernement promet depuis un certain temps une réduction de la quarantaine, mais continue de déplacer les objectifs. L’année dernière, l’ouverture des frontières devait avoir lieu lorsque le taux de vaccination par la première dose atteindrait 70 %. Plus tôt cette année, les critères ont été modifiés pour augmenter le taux de vaccination des enfants à 50 %.

On parle maintenant de « l’ouverture » de la frontière aux groupes de touristes d’ici octobre, mais rien sur une réduction significative de la quarantaine. Un responsable local du Central Epidemic Command Center de Taiwan aurait déclaré qu’il y avait des « considérations politiques » en jeu. Un pic de cas de coronavirus causé par une politique autorisant les voyages entrants serait un handicap pour le parti sortant alors que le pays se dirige vers sa version des élections de mi-mandat en novembre.

«Carte d’or de Taïwan»

De leur côté, les organisateurs de la Taipei Blockchain Week ne semblent pas découragés.

« La Taipei Blockchain Week aura lieu quelle que soit la réouverture des frontières ! Nous nous attendons à ce que les frontières soient plus assouplies d’ici la fin décembre », a déclaré l’organisatrice Tiffany Lai via Telegram. « En tant que sauvegarde, nous travaillerons en partenariat avec des agences de voyages et le gouvernement pour aider à traiter les visas d’affaires pour les conférenciers et les participants. »

Une option que les organisateurs envisagent est de demander aux participants de demander une Taiwan Gold Card, un type spécifique de visa de résidence auquel une personne peut prétendre en démontrant qu’elle a plus de 67 000 $ de revenus.

Le programme a été conçu pour permettre aux entreprises d’attirer facilement des talents étrangers de haut calibre pour aider à diversifier l’économie à forte composante manufacturière. Mais il est devenu un favori pour les nomades numériques à la recherche d’un îlot de normalité pendant le pic de la pandémie en 2020. Depuis lors, le programme a eu du mal à retenir les personnes qui ont reçu ces cartes, principalement parce que Taïwan est en retard sur le reste du monde en matière de ré -ouverture post-coronavirus.

Un laissez-passer pour les participants à la conférence n’était pas le cas d’utilisation prévu de la Gold Card, mais la présence du logo de la Gold Card sur le site Web de la Taiwan Blockchain Week implique une approbation tacite.

Eth Taipei, qui fait partie d’un réseau d’événements mondiaux axés sur Ethereum, était prévu pour décembre mais annulé et transféré en Inde en raison de l’incertitude concernant les règles de quarantaine COVID à Taïwan.

« La situation des voyages n’était pas claire et nous avons besoin de cinq mois de délai pour collecter des fonds et gérer la logistique, nous avons donc décidé de nous concentrer sur l’Inde et d’échanger des lieux », a déclaré son organisateur dans un tweet.

Les organisateurs de la Taipei Blockchain Week ont ​​trois mois et demi pour réserver des conférenciers, obtenir des visas et convaincre le monde de venir à Taïwan, masqués, pour leur événement. Ce n’est pas une tâche impossible, mais ce sera certainement un effort herculéen à réaliser.

Événements importants

17h HKT/SGT(9h UTC) : Indices du climat des affaires/de la confiance des consommateurs de la Commission européenne (août)

21 h HKT/SGT (13 h UTC) : indice des prix du logement aux États-Unis (juin/mois)

22h HKT/SGT (14h UTC) : Confiance des consommateurs (août)