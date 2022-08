Quelles actions ont ETH dans leurs livres avant The Merge? | Cryptomonnaie

La «fusion» tant attendue d’Ethereum devrait avoir lieu vers le 15 septembre et annonce un nouvel intérêt pour la plate-forme alors qu’elle passe de la preuve de participation à la preuve de travail.

La fusion est considérée comme la mise à niveau la plus importante de l’histoire d’Ethereum, qui devrait réduire la consommation d’énergie de la plate-forme de 99,95 %.

Compte tenu des avantages et des risques associés à la mise à niveau, de nombreux investisseurs en crypto-monnaie et en actions attendent avec prudence sa mise en œuvre.

Les avantages contre les risques

La fusion devrait éliminer le besoin d’exploitation minière à forte intensité énergétique et sécuriser le réseau à l’aide d’Ether jalonné, la devise de signature de la plate-forme et le deuxième actif numérique le plus précieux après Bitcoin.

Le processus est conçu pour ouvrir la voie aux mises à niveau et aider à résoudre les plus gros problèmes d’Ethereum, à savoir les frais substantiels requis pour utiliser le réseau.

Malheureusement, les avantages s’accompagnent des dangers liés à la fusion.

Ce qu’Ethereum tente est un processus compliqué, ce qui explique probablement pourquoi il a été retardé pendant des années depuis qu’il a été dévoilé il y a plus de huit ans. L’investisseur en capital-risque Christopher Calicott a déclaré que « chaque fois que vous apportez des modifications à un système complexe, il doit nécessairement en résulter des conséquences imprévues ».

Chandler Guo, un vétéran de l’industrie de la cryptomonnaie qui dirige un groupe opposé à The Merge, a noté que « c’est très difficile. C’est très dangereux ». Selon certains experts en cryptomonnaie, un changement de cette ampleur pourrait également rendre Ethereum vulnérable aux piratages ou autres perturbations.

Intérêt public

Il y a 12 sociétés publiques avec Ethereum dans leurs bilans, détenant un total combiné de 212 513 Ether (valeur marchande actuelle = 325 994 942 $ US).

Cependant, la plupart de ces entités ne sont pas sur les principaux échanges reconnaissables. Les exceptions étant Coinbase Global (NASDAQ : COIN), BTCS (NASDAQ : BTCS), Meitu (HKG : 1357), Galaxy Digital Holdings (TSE : GLXY) et Mogo (TSE : MOGO).

Les sept entités restantes, qui peuvent être trouvées dans des bourses de gré à gré ou plus petites axées sur la promotion d’entreprises de type cygne noir, comprennent : Neptune Digital Assets (CVE : NDA), Ether

Capital (OTCMKTS : DTSRF), HIVE Blockchain Technologies (CVE : HIVE), BIGG Digital Assets (CNSX : BIGG), Digihost Technology (CVE : DGHI), FRMO (OTCMKTS : FRMO) et Cypherpunk Holdings (CNSX : HODL).

Compte tenu de l’ampleur de The Merge, cela pourrait faire ou défaire certaines de ces sociétés à petite capitalisation, ainsi que les utilisateurs de détail. L’échec de la mise à niveau pourrait mettre en péril des milliers d’applications cryptomonnaies qui fonctionnent à l’aide d’Ethereum, qui gèrent collectivement plus de 50 milliards de dollars de fonds d’utilisateurs.

Étant donné que le processus est entouré de beaucoup d’incertitudes, de nombreuses prédictions sur ce qui se passera une fois la mise à niveau lancée sont fondées sur des spéculations. Quel que soit le résultat, The Merge attire beaucoup l’attention sur Ethereum et certains commerçants s’attendent à ce que les prix de l’Ether augmentent à court terme entre 1 850 $ et 2 000 $, a rapporté Blockworks.

ETH/USD 1D

Ether a déjà surpassé le bitcoin au cours des dernières semaines en raison du battage médiatique entourant la mise à niveau. La crypto numéro deux a augmenté d’environ 47% sur une période de 50 jours pour atteindre environ 1 500 dollars sur les marchés au comptant, tandis que le bitcoin reste relativement stable, se négociant à près de 20 000 dollars.