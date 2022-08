Cet indicateur suggère que le prix du XRP deviendra extrêmement volatil en septembre | Cryptomonnaie

L’indice Alt-Coin connaît de nouveaux sommets pour 2022.

Le prix Ripple liquide le plus bas de 0,32 $ établi en juillet

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,48 $.

La nature imprévisible des allers-retours de Ripple indique que l’argent intelligent veut la pleine propriété du grand mouvement à venir.

Le prix d’ondulation devient incontrôlable

Le prix Ripple continue de subir un comportement de marché erratique au cours des derniers jours d’août. L’action de va-et-vient des prix indique qu’un grand mouvement est à venir. De plus, le journaliste de Netcost-Security, Ekta Mourya, a noté la semaine dernière que l’indice Alt-Coin avait atteint de nouveaux sommets en 2022.

« La saison des altcoins est une période où les altcoins surpassent régulièrement le Bitcoin. Bien que cet événement ne garantisse pas les bénéfices en raison de la volatilité de masse, la saison des altcoins est considérée comme le moment idéal pour les traders de diversifier leurs portefeuilles », a expliqué Ekta Mourya.

Indice Alt-Coin

De plus, le prix Ripple a été témoin d’une rupture du plancher de 0,32 $ établi en juillet. La cassure du plus bas s’est accompagnée d’un important afflux de volume sur les tranches horaires intra-horaires. Les traders visaient probablement des objectifs plus élevés sur la base de l’élan haussier observé en août et occupent maintenant une position perdante.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,328 $. Les prochains objectifs baissiers sont de 0,28 $ et 0,24 $ si les haussiers ne peuvent pas provoquer un revirement immédiat. L’invalidation de la thèse baissière reste à 0,48 $.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security