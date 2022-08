Pourquoi DOGE monte-t-il – Prix Dogecoin + 15%, la prévente TAMA atteint 4,3 millions de dollars | Cryptomonnaie

Dogecoin est revenu dans le top 10 des cryptos par capitalisation boursière avec le mouvement d’impulsion d’aujourd’hui. Mais pourquoi Dogecoin monte-t-il?

Dogecoin Prix maintenant

Le prix Dogecoin est maintenant juste en dessous de 0,09 $ au moment de la rédaction, imprimant une bougie quotidienne de + 15 %.

Pourquoi Dogecoin monte-t-il?

Dogecoin est toujours en baisse de 88 % par rapport à l’ATH de 0,74 $ atteint en mai 2021 – qu’est-ce qui cause la dernière hausse des prix DOGE ?

Cas baissier pour Dogecoin

Certains commentateurs du marché spéculent que lorsque des alts comme Dogecoin, Shiba Inu, Litecoin, etc. pompent, cela tend à signaler la fin d’un cycle de marché à court terme – dans ce cas, marquant la phase finale d’un rallye baissier.

Ce qui indique que Bitcoin a terminé son mouvement vers le haut en trouvant une résistance de 25 000 $, Ethereum a calé à la résistance de 2 000 $, et une partie de cet argent a maintenant été réduite à quelques altcoins leur permettant de pomper, avant que toute la capitalisation boursière de la crypto ne se poursuive. à la baisse, une autre étape de la tendance macro baissière qui a débuté en novembre 2021.

Cas haussier pour Dogecoin

D’autres commerçants sont optimistes qu’une « saison de pièces de monnaie meme » ou un « été de crypto-chien » pourrait être possible – similaire aux courses de traders d’été DeFi et d’été Metaverse de 2021 – permettant aux meilleures pièces de monnaie de faire un retour et à de nouvelles d’entrer également sur le marché .

Dogecoin a récemment terminé sa mise à niveau Dogecoin Core 1.14.4 qui était une foule de correctifs techniques « sous le capot » tels que l’abaissement de la limite de poussière et d’autres améliorations de sa blockchain. Elon Musk a également répondu à la nouvelle de cette rupture sur Twitter.

Les préventes Dog Crypto fonctionnent bien

En plus de l’affaire « meme coin summer », de nombreux projets récents de crypto-monnaie meme ont bien fonctionné, vendant leur prévente tôt puis pompant à ICO ou IDO alors que les investisseurs affluent pour acheter potentiellement le prochain Dogecoin.

La prévente de Tamadoge lève 4,3 millions de dollars

Tamadoge (TAMA) est un jeu pour gagner un jeton de récompenses et la devise du jeu du prochain jeu Tamadoge Pets et de l’application Battle.

Les joueurs gagneront du TAMA tout en combattant avec leurs animaux de compagnie virtuels Doge, représentés par des NFT, combinant l’attrait des pièces de mème avec un utilitaire supplémentaire en tant que jeton natif d’un jeu de crypto P2E.

Cette nouvelle pièce de mème a jusqu’à présent recueilli plus de 4,3 millions de dollars lors de sa prévente, qui a un plafond fixe de 19 millions de dollars.

Leur télégramme officiel a également dépassé les 25 000 membres après avoir publié les détails d’un largage aérien de 100 000 $.

Dogecoin récupérera-t-il?

Dogecoin a toujours une capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars – approchant les 12 milliards de dollars après le mouvement de prix de + 15% d’aujourd’hui – et son potentiel de hausse pourrait être limité.

DOGE aurait besoin de renverser des projets de cryptomonnaie plus réussis en capitalisation boursière pour monter dans les rangs des 10 premières pièces – dont beaucoup sont considérées comme les meilleures cryptos telles que Solana et Binance Coin, ainsi que d’autres altcoins populaires Cardano et Ripple (XRP).

Dogecoin est également inflationniste avec une offre infinie, ce qui explique en partie son retracement au cours de l’année écoulée. Le livre blanc Tamadoge, en revanche, explique comment TAMA a une offre maximale fixe et est déflationniste, avec une brûlure de jeton de 5% sur toutes les transactions du magasin Tamadoge lorsque les joueurs achètent de la nourriture et des ressources pour leur animal de compagnie Tamadoge.

