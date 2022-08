Le prix d’Ethereum montre une reprise impressionnante, mais la vente est-elle terminée ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum récupère 7% des pertes accumulées au cours du week-end.

Un afflux de volume se produit sur des plages horaires intra-horaires.

L’invalidation de la thèse baissière plus large est une violation au-dessus de 1 810 $.

Le prix Ethereum riposte à l’assaut baissier qui s’est produit à la fin de la semaine dernière.

Le prix Ethereum riposte

Le prix Ethereum montre des représailles louables après le glissement de terrain de dernière minute de la semaine dernière. Depuis le 26 août, le jeton de contrat intelligent décentralisé a chuté de 16 % pour atteindre un minimum de 1 420 $. Lorsque la cloche d’ouverture de New York a sonné le lundi 29 août, les haussiers sont revenus avec une force considérable, provoquant une hausse des prix volatile.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 526 $. La course haussière de 7 % lancée au cours des derniers jours d’août s’accompagne d’un afflux de volume sur les plages horaires intra-horaires. La spéculation persiste car la prochaine fusion en septembre pourrait avoir un impact significatif sur le prix du jeton de contrat intelligent.

Graphique ETH/USD sur 2 heures

Néanmoins, les haussiers pourraient avoir besoin de plus de gains avant de qualifier la forte tendance à la baisse comme terminée. La thèse baissière de la semaine dernière vise toujours 1 300 $. Les moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours récemment dépassées se situent au-dessus du prix des ETH, près de 1 588 $ et 1 788 $. L’action des prix près de ces niveaux sera essentielle pour mesurer la force des traders.

Pour l’instant, une invalidation des perspectives baissières peut se produire si les haussiers peuvent conquérir 1 810 $. Cela pourrait induire le prochain rallye ciblant 2 200 $, entraînant une augmentation de 40 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché – Netcost-Security Team