Le nouveau bot d’alerte de gouvernance de Terra pourrait déclencher un mouvement de prix LUNA de 30 % | Cryptomonnaie

La tendance à la baisse des prix de Terra atteint sa limite élastique autour du niveau de support de 1,52 $.

Le prix de LUNA envisage une inversion de tendance haussière de 30% par rapport à un modèle à double fond récemment achevé.

Un signal d’achat du MACD éclaire les acheteurs ayant le dessus et peut rapidement propulser le prix de LUNA à 2,11 $.

Le prix de Terra tente de se redresser après que les traders aient submergé les traders au support établi autour de 1,52 $ plus tôt lundi. Décollage de l’œil du taureau à 1,80 $, mais une projection technique basée sur le modèle du graphique directeur peut étendre la cassure de 30 % à 2,11 $.

Découvrez le nouveau bot de gouvernance de Terra

Les parties prenantes derrière Terra, une plate-forme de blockchain alimentée par LUNA, travaillent 24 heures sur 24 pour stabiliser le jeton assiégé – dans le but d’attirer des investisseurs pour un changement positif de prix. Les mises à jour fréquentes des logiciels et les nouveaux programmes et applications confirment les efforts de l’équipe.

Lundi, l’équipe de Terra a annoncé via Twitter le lancement d’un nouveau bot de gouvernance conçu pour tenir les utilisateurs informés des dernières activités de gouvernance de l’écosystème. Le bot enverra des notifications lorsqu’un nouveau message a été publié « dans la section Gouvernance et Propositions d’Agora » et lorsqu’une nouvelle proposition avance dans la période de vote sur la Terra Station.

Le bot de gouvernance de Terra enverra également une alerte 48 heures avant la date limite de vote de la proposition et une autre notification lorsque la période de vote de la proposition se terminera – et que les résultats seront connus.

Comment se positionner pour un rallye des prix Terra

Le prix de Terra entretient une inversion de tendance haussière à 1,62 $, la demande pour le jeton devrait augmenter à mesure que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) envoie un signal d’achat. Les traders doivent suivre de près la position de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours au-dessus de l’EMA sur 26 jours pour corroborer son mouvement anticipé au-delà de l’encolure du modèle à double fond.

Graphique LUNA/USD sur quatre heures

Un modèle à double fond se produit après une tendance baissière prolongée et se caractérise par deux vallées (fonds). Ces deux creux représentent une zone avec une immense concentration de traders, ce qui explique le mouvement haussier prévu. Le prix doit cependant casser au-dessus de la ligne de cou, au plus haut du pic séparant les deux creux, pour affirmer un mouvement supplémentaire – 20% dans le cas du prix Terra.

D’autre part, il faut faire preuve de prudence pour éviter les pièges à traders. Les premiers bénéfices peuvent être pris à la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours. Si le prix Terra franchit la résistance à 1,88 $, il peut y avoir suffisamment de support technique pour tenir jusqu’à 2,11 $.