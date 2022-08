Prédiction de prix DOGE: les traders Dogecoin sortent en trombe | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin confirme une règle générale pour les marchés mondiaux alors que les acheteurs commencent à acheter des actifs à prix réduit.

Le prix DOGE transforme une perte d’ouverture en un gain sur la cloche d’ouverture américaine.

Attendez-vous à un retracement des mouvements baissiers du vendredi au week-end.

Le prix du Dogecoin (DOGE) voit les traders se remettre en marche alors que la poussière retombe à la suite de Jackson Hole. Les investisseurs reviennent et reprennent des transactions à des rabais lucratifs. Les traders regardent au-delà des commentaires de Powell et commencent à écarter les nouvelles négatives, qui devraient voir une augmentation des actifs à risque vers la fin de la semaine.

DOGE dans une configuration possible pour un été indien

Le prix du Dogecoin a donné des maux de tête aux investisseurs au cours du week-end, car samedi, l’action sur les prix n’a abouti à rien et dimanche, les traders d’ASIA PAC ont poussé DOGE plus loin à la baisse, pour subir davantage de pertes lundi matin jusqu’au plus profond de la séance de négociation européenne. Comme on le voit souvent, ces marchés peuvent être très résilients et cette semaine ne devrait pas faire exception, car la session américaine enregistre des reprises à tous les niveaux. Dans cet esprit, le prix DOGE pourrait être fixé pour faire des gains vers la fin de cette semaine.

Le prix DOGE est d’abord fixé pour effacer les pertes subies d’environ 5% enregistrées au cours du week-end. Une fois au-dessus du sommet de samedi, les traders sauteront à cette occasion et ajouteront davantage à leurs positions de construction. Cela déclenchera une pénurie sur le volume côté achat et entraînera le paiement de prix plus élevés pour acquérir une participation dans l’action des prix Dogecoin. Dans un effort pour faire partie du rallye, les haussiers pourraient pousser le prix du DOGE jusqu’à 0,0700 $ avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours récupérés dans une reprise féroce.

DOGE/USD Graphique journalier

Le risque à la baisse vient avec les deux plafonds de prix qui se situent à environ 0,068 $ par rapport au pivot mensuel et le SMA de 55 jours résidant au-dessus. Cela indique que deux éléments pourraient tenir un drapeau baissier à proximité et créer un rejet qui verrait l’action des prix retomber à 0,0600 $. À partir de là, le risque pourrait être que les marchés se retournent et s’effondrent à nouveau, entraînant les crypto-monnaies avec eux et voyant les prix d’impression DOGE à 0,048 $, perdant environ 23 % dans le processus.