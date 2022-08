Prédiction des prix de Solana : un modèle de biseau possible pourrait entraîner une hausse des prix de 26 % du SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est revenu au niveau d’achat optimal à la suite d’une perte cumulée hebdomadaire de 14,40 %.

SOL envisage un rallye de 26,00% avec la formation d’un motif en coin descendant.

Le prix de Solana doit clôturer la journée au-dessus du support immédiat à 30,00 $ pour valider la quête des traders à 38,55 $.

Le prix de Solana embrasse le retour de la stabilité plusieurs jours après que le marché de la crypto-monnaie ait basculé à la baisse. La plus grande crypto-monnaie, Bitcoin, a plongé en dessous de 20 000 $ vendredi et a entraîné l’ensemble du marché avec elle. À partir du support formé à 36,50 $, le prix SOL a glissé et a presque dispersé la congestion des acheteurs à 30,00 $. Cependant, une perspective haussière est de retour, le prix de Solana devant faire un retour plus fort.

Le prix de Solana est sur le seuil et crée une dynamique de reprise.

Le prix de Solana a atteint des conditions extrêmement survendues lors de sa dernière chute à 30,00 $. Cela a vu plus de capitulation alors que les détaillants faibles se sont précipités pour protéger leur capital. Une combinaison de ces deux facteurs implique que la reprise de SOL est imminente. En d’autres termes, à mesure que le RSI stochastique s’élève de la région de survente, le jeton de contrats intelligents compétitifs atteindrait des niveaux plus élevés tels que 38,50 $ et 48,50 $.

Graphique SOL/USD sur huit heures

Un motif en coin descendant formé sur le graphique de huit heures pourrait être le ticket de SOL des chaînes baissières tenaces. Ce schéma se développe lors d’une baisse brutale ou prolongée où deux lignes de tendance sont tracées, touchant les plus bas et les plus hauts inférieurs de l’actif. La consolidation a lieu au sommet du biseau avant une cassure significative.

Les traders doivent attendre que le prix de Solana affirme un mouvement au-dessus de la ligne de tendance supérieure avant de faire tapis pour le mouvement de 26,00 % à 38,50 $. Les biseaux descendants sont des modèles très haussiers qui marquent souvent la transition d’une tendance baissière à une tendance haussière. Par conséquent, la montée en flèche de SOL à 38,50 $ pourrait préparer le terrain pour un rallye à 48,50 $.

Malgré les perspectives haussières ci-dessus, les investisseurs ne semblent pas convaincus que le prix de Solana soit prêt à rouler sur la piste et à décoller. La mesure en chaîne du sentiment positif de Santiment révèle que le sentiment des investisseurs continue de baisser trois semaines après avoir culminé à 2 802. Peut-être qu’un catalyseur de l’écosystème pourrait raviver l’intérêt pour le prix du jeton et de la mode Solana avec suffisamment d’élan pour gravir les échelons.

Sentiment positif de Solana

La course attendue jusqu’à 38,50 $ pourrait ne pas être rapide si plusieurs zones de congestion des vendeurs sont considérées à 34,50 $ et 36,50 $. Le prix de Solana se stabilisera et se consolidera probablement dans la fourchette étroite entre 30,00 $ et 34,00 $ s’il manque les augmentations supplémentaires pour faire baisser la résistance citée.