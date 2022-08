Prédiction du prix BNB : surveillez ce niveau avant que la pièce Binance n’efface les gains de 22 % | Cryptomonnaie

Le prix des pièces de monnaie Binance devrait chuter de manière significative alors que les marchés reculent lundi.

Le prix du BNB devrait casser en dessous du plus bas d’août.

Attendez-vous à un certain ralentissement mais pas à de véritables attrapeurs de prix alors que le BNB chute à 212,50 $.

Le prix de la pièce Binance (BNB) devrait chuter massivement alors que la rhétorique dure du président de la Fed Powell sur la réduction de l’inflation qui nuit au système financier secoue toujours les marchés mondiaux. Les investisseurs à risque, bien sûr, n’aiment pas ce genre de mots et retirent leurs liquidités du marché, asséchant certaines classes d’actifs avec un manque de liquidités de support pour faire monter les prix. Au lieu de cela, un gros risque est que les crypto-monnaies soient sur le point de perdre environ un autre milliard de capitalisation boursière, car le prix de Binance pourrait commencer à flirter avec le bas de sa fourchette de 200 $.

Le prix du BNB devrait perdre 22% de la valeur

L’action sur le prix des pièces de monnaie Binance fait un cauchemar ce matin, car au départ, les haussiers ont tenté de repousser l’action sur les prix au-dessus de la moyenne mobile simple à 55 jours, mais ont lamentablement échoué. Avec ce refus ferme, les traders ont remis les clés de la voiture aux traders, et ils prévoient de conduire cette voiture directement dans la piscine. Les seuls éléments qui pourraient ralentir cette baisse sont deux pivots mensuels, mais ceux-ci n’ont pas de réelle pertinence substantielle ni d’importance historique.

Le prix du BNB devrait donc d’abord glisser, une fois que la ligne dans le sable à 272 $ est franchie. À partir de là, un petit rappel vers le pivot mensuel à 266 $ ne suffira probablement pas à inciter les traders à acheter la baisse. Au lieu de cela, le support S1 mensuel à 230 $ pourrait avoir une certaine pertinence psychologique en tant que support en raison du nombre rond, bien que 212 $, soit plus susceptible d’attraper le couteau qui tombe, imprimant une perte de 22 % à la baisse.

Graphique journalier BNB/USD

Avec le début de la nouvelle semaine de négociation, l’ombre négative pourrait s’estomper mardi et plus encore au cours de la semaine. Dans un tel scénario, attendez-vous à un revirement – basé sur aucune logique réelle et une action des prix remontant au-dessus de 280 $. Une fois cela accompli, un retour vers 310 $ ou même 320 $ pourrait être réalisable.