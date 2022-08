Prédiction de prix ETC : les traders tenaces pourraient recevoir une dure leçon | Cryptomonnaie

Ethereum Classic se négocie sur un support mince et semble vulnérable à une panne.

Le prix ETC pourrait voir les traders être poussés hors de leurs positions et perdre tout intérêt pour le moment.

Cet événement pourrait entraîner une réduction de moitié du prix de l’ETC avec plus de 55 % de pertes.

Le prix Ethereum Classic (ETC) tente de comprendre la tournure actuelle des événements du marché après le discours belliciste de Fed Powell à Jackson Hole vendredi dernier. Au cours du week-end, les traders de crypto-monnaie ont continué à vendre, bien que maintenant, avec la poussière retombée, quelques traders tentent d’acheter la baisse, et ils pourraient risquer de voir leurs positions réduites de moitié sur le prix ETC perdant 55% de sa valeur .

Le prix de l’ETC risque d’être réduit de moitié

Le prix Ethereum Classic est une fois de plus à la merci des investisseurs et des malheurs des marchés financiers. Pour devenir rentables dans leurs échanges, les traders de crypto-monnaie et d’altcoin feraient mieux de lire et d’apprendre sur les récessions et les grands événements financiers des dernières décennies. L’action sur les prix d’Ethereum Classic a considérablement chuté depuis vendredi, les investisseurs remaniant leurs portefeuilles pour les mois à venir.

Le prix ETC est actuellement soutenu par des traders intrépides qui achètent la baisse par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours à 30,36 $. Même si ce niveau ne se maintient pas et que les prix baissent alors que les actions américaines se négocient à la baisse, le SMA de 200 jours, à 28,68 $, pourrait fournir un support important, comme on l’a vu les 19 et 23 juillet. le dollar se renforce, attendez-vous à ce que le prix de l’ETC s’effondre alors que les haussiers perdent leurs positions et font exploser le côté vendeur, faisant chuter les prix à 12,17 $.

Comme on le voit souvent lors d’une ouverture négative le lundi, les éléments peuvent s’améliorer tout au long de la semaine, les gains hebdomadaires étant dépassés le vendredi. Cela pourrait être le cas cette semaine – en adoptant un scénario haussier alternatif. Cela pourrait signifier que les haussiers achètent dans la baisse, ce qui conduit maintenant l’action des prix à remonter au-dessus de 32,90 $ de sitôt. À partir de là, le prix pourrait s’étendre à 45,52 $ au plus bas du 27 juillet, atteignant des gains de 50 % dans le processus.