La pièce de monnaie crypto AVAX chute de 11% après qu’un dénonciateur autoproclamé a déclaré qu’un litige armé par Avalanche | Cryptomonnaie

AVAX est tombé au plus bas depuis le 13 juillet lundi après qu’un site Web autoproclamé de « lanceur d’alerte » a accusé Ava Labs, la société à l’origine de sa blockchain de contrats intelligents mère Avalanche, a payé des avocats pour blesser les concurrents et tenir les régulateurs à distance.

Vendredi, Crypto Leaks, un lanceur d’alerte autoproclamé, a publié un rapport indiquant qu’il y a quelques années, Ava Labs, basé à New York, s’est concentré sur le développement de l’écosystème d’Avalanche, et le cabinet d’avocats Roche Freedman a conclu un accord en vertu duquel Freedman collecterait des informations confidentielles sur des entreprises rivales. et les piéger dans le cadre de recours collectifs en échange d’énormes quantités de jetons AVAX et d’actions d’entreprise Ava Labs.

Le rapport disait :

« Nous pouvons révéler que le pacte ordonne à Roche Freedman et à leur chef Kyle Roche de : 1) utiliser le système juridique américain – de style gangster – pour attaquer et nuire aux organisations et projets de cryptomonnaie qui pourraient concurrencer Ava Labs ou Avalanche d’une manière ou d’une autre, 2 ) poursuivre en justice les acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie en général dans le but de créer des aimants pour les régulateurs tels que la SEC et la CFTC qui les détournent de la nature hautement commerciale d’Ava Labs et de la blockchain Avalanche, et 3) poursuivre secrètement les vendettas personnelles d’Emin Gün Sirer contre des individus.

AVAX a chuté de 22 %, passant de 23 $ à 17,90 $ depuis vendredi – les prix ayant perdu 11 % au cours des seules dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Au moment de la rédaction, AVAX était la seule crypto-monnaie avec une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars à signaler une baisse en pourcentage à deux chiffres pour la période de 24 heures. Au moment de mettre sous presse, le bitcoin, l’éther et d’autres crypto-monnaies majeures ont subi des pertes de 1% à 5%.

Emin Gün Sirer, fondateur et PDG d’Ava Labs, a qualifié l’article de « théorie du complot absurde ». Cependant, le rapport a attiré l’attention des gros bonnets de l’industrie, certains membres de la communauté des investisseurs qualifiant le rapport de dérangeant tandis que d’autres se demandent si les deux parties feront désormais l’objet d’un examen juridique pour relation d’incitation perverse.

Pendant ce temps, dans un tweet maintenant supprimé, Changpeng Zhao de Binance a qualifié le rapport de « sauvage », supposant la légitimité des vidéos de preuves publiées par Crypto Leaks. Zhao a déclaré que Binance était la cible même si l’échange centralisé n’est pas le concurrent direct d’Avalanche.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple Labs, a écrit sur Twitter lundi qu’il n’avait « jamais rencontré ni parlé à (beaucoup moins investi dans) Kyle Roche », en réponse à une affirmation dans l’article de Crypto Leaks selon laquelle Garlinghouse l’avait fait.

Avalanche a pris de l’importance avec d’autres blockchains de couche 1 l’année dernière, grâce aux coûts de transaction élevés sur Ethereum. AVAX a bondi de 3 300 % en 2021, atteignant des records au-dessus de 140 $.

Le jeton a culminé avec l’ensemble du marché en novembre, alors que la Réserve fédérale américaine s’est concentrée sur le contrôle de l’inflation et le resserrement monétaire. Depuis lors, la valorisation du marché de la crypto-monnaie est passée de 3 000 milliards de dollars à moins de 1 000 milliards de dollars. Le bitcoin, la principale crypto-monnaie en valeur marchande, est tombé en dessous de 20 000 dollars tôt dans la journée, après avoir atteint un record de 69 000 dollars en novembre.