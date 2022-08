Le taux de financement d’Ethereum tombe au plancher, à quoi s’attendre du prix de l’ETH ? | Cryptomonnaie

Les taux de financement d’Ethereum ont atteint un creux de quatorze mois, similaire à la configuration de compression courte en juillet 2021.

La configuration du taux de financement est similaire à celle de juillet 2021, avant la compression massive de Bitcoin et Ethereum.

Les analystes identifient une résistance majeure pour la tendance haussière d’Ethereum entre 1 750 $ et 2 000 $.

Les taux de financement d’Ethereum sont similaires au niveau observé en juillet 2021, avant un rallye massif du Bitcoin et de l’ETH. Le taux de financement – la différence entre les prix des contrats perpétuels et les prix courts d’un actif – est une mesure clé pour prédire les inversions de tendance crypto.

Le taux de financement d’Ethereum devient négatif, c’est ce que cela indique

Les taux de financement d’Ethereum ont atteint leur plus bas niveau en quatorze mois. Cette métrique est utilisée pour forcer la convergence des prix entre le contrat perpétuel et l’actif sous-jacent. Les taux de financement représentent le paiement effectué par les commerçants courts à longs ou par les commerçants longs à courts. Il est calculé sur la différence entre le prix du contrat à terme perpétuel et le prix au comptant d’un actif.

Actuellement, le taux de financement d’Ethereum est négatif, de sorte que les commerçants à découvert paient pour des longs, car la métrique atteint un creux de quatorze mois. La dernière fois que les taux de financement ont atteint ce niveau, c’était en juillet 2021, juste avant une énorme compression des prix du Bitcoin et de l’Ethereum.

Taux de financement Ethereum – Tous les échanges

Un financement négatif est considéré comme le résultat du fait que les traders couvrent leur exposition au comptant pour être delta neutre. Maartunn, un analyste crypto, affirme que la prochaine fusion ETH 2.0 est le moteur de ce comportement chez les commerçants. L’analyste soutient donc qu’Ethereum pourrait se mettre en place pour une courte compression similaire à juillet 2021.

Ethereum fait face à une résistance à 1 750 $

Pentoshi, un analyste et commerçant crypto pseudonyme, pense que le prix d’Ethereum fait face à une résistance à 1 750 $ et 2 000 $. Ces niveaux de prix sont essentiels à la tendance haussière soutenue d’Ethereum. Alors que les taux de financement indiquent qu’Ethereum est prêt à éclater, l’altcoin doit dépasser la résistance à 1 750 $.

Tableau des prix ETH-USDT

L’auteur d’Ethereum Triple Halving voit un drapeau rouge dans la tendance des prix des ETH

Contrairement aux prédictions de prix Ethereum de Pentoshi et à la configuration du taux de financement négatif, l’auteur du récit Ethereum Triple Halving est baissier sur ETH. @squishchaos sur Twitter, Nikhil Shamapant est baissier sur Ethereum alors que l’altcoin est touché par une tendance à la baisse, et sa corrélation avec la préférence pour le risque actions reste élevée.