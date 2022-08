Le prix de Polkadot doit remonter avant de remonter de 40 % | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot montre des signes de rebond mais pourrait revoir la zone de demande de 5,94 $ à 6,51 $.

Une baisse dans la zone de demande susmentionnée est susceptible de déclencher un balayage au-dessus de 7,77 $ et 9,65 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 5,94 $ invalidera la thèse haussière du DOT.

Le prix de Polkadot oscille actuellement autour d’un niveau crucial qui pourrait entraîner une augmentation de la pression d’achat et un rallye. Cependant, les vendeurs pourraient déclencher une autre chasse aux liquidités avant de tenter une montée en puissance.

Prix ​​Polkadot à creuser un peu plus bas

Le prix de Polkadot a montré une dynamique haussière alors qu’il rebondissait sur la zone de demande de 5,94 $ à 6,51 $ le 26 juillet. Le ricochet a fait grimper le DOT de 48 %, produisant un sommet à 9,65 $. Depuis lors, il s’agit d’une infestation d’traders sans aucun signe d’arrêt jusqu’au 27 août.

Comme le prix de Polkadot se négocie autour de 6,85 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que deux choses se produisent :

Rebondissez sur le bas de la fourchette et déclenchez un rallye de 14 % pour balayer les sommets égaux à 7,77 $.

Cependant, s’il creuse dans la zone de demande, le DOT pourrait déclencher un mouvement de 40 % pour balayer la liquidité au-dessus des sommets égaux présents à 9,65 $.

Un rebond prématuré pourrait avoir l’élan, mais un plongeon dans la zone de demande susmentionnée fournirait plus de punch pour faire un effort supplémentaire. Par conséquent, les investisseurs doivent évaluer le balayage de la fourchette à 6,85 $ avant que le prix de Polkadot ne déclenche une montée en flèche.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les acheteurs ne parviennent pas à s’intensifier, ce qui fait que le prix de Polkadot produit un chandelier quotidien en dessous de 5,94 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du DOT.

Dans un tel cas, le prix Polkadot pourrait revoir 5,5 $ et les niveaux psychologiques de 5 $ à la recherche d’un support clé.

Noter:

