Pourquoi l’interopérabilité est la clé de l’adoption massive de la technologie blockchain | Cryptomonnaie

L’interopérabilité permet aux réseaux et protocoles blockchain de communiquer entre eux, ce qui permet aux utilisateurs quotidiens de s’engager plus facilement avec la technologie blockchain.

Chaque année, nous voyons de nouveaux réseaux de blockchain se développer pour s’attaquer à des niches spécifiques au sein de certaines industries, chaque blockchain ayant des fonctions spécialisées en fonction de son objectif. Par exemple, les solutions de mise à l’échelle de couche 2 comme Polygon sont conçues pour avoir des frais de transaction ultra-faibles et des délais de règlement rapides.

L’augmentation du nombre de nouveaux réseaux blockchain est également le résultat de la reconnaissance qu’il n’y a pas de solution parfaite qui sera en mesure de répondre à tous les besoins associés à la technologie blockchain en même temps. Par conséquent, à mesure que de plus en plus d’organisations prennent conscience de cette technologie montante et de ses capacités, l’interconnexion de ces blockchains uniques devient nécessaire.

Qu’est-ce que l’interopérabilité ?

L’interopérabilité de la blockchain fait référence à une grande variété de méthodes qui permettent à de nombreuses blockchains de communiquer, de partager des actifs et des données numériques et de travailler ensemble plus efficacement. Cela permet à un réseau blockchain de partager son activité économique avec un autre. Par exemple, l’interopérabilité permet de transmettre des données et des actifs sur différents réseaux de blockchain via des ponts inter-chaînes décentralisés.

L’interopérabilité n’est pas quelque chose que la plupart des blockchains ont, car chaque blockchain est construite avec des normes et des bases de code différentes. Étant donné que la plupart des blockchains sont naturellement incompatibles, toutes les transactions doivent être effectuées dans une seule blockchain, quel que soit le nombre de fonctionnalités que la blockchain pourrait avoir.

Marcel Harmann, fondateur et PDG de THORWallet DEX – un portefeuille financier décentralisé (DeFi) non dépositaire – a déclaré à Cointelegraph : « L’interopérabilité peut être comprise comme la liberté dans l’échange de données. Actuellement, les protocoles de couche de base ne peuvent pas communiquer efficacement entre eux. Les protocoles de couche 1 comme Ethereum ou Cosmos ont des contrats intelligents intégrés dans leur structure, permettant uniquement un échange de données sécurisé au sein de leurs propres écosystèmes. Les transferts d’actifs numériques qui quittent le réseau posent une question : comment une blockchain peut-elle faire confiance à la validité de l’état d’une autre blockchain ? »

Harmann a poursuivi: «Les mécanismes de consensus sur chaque blockchain décident de l’historique canonique de toutes les transactions qui ont été validées. Cela produit des fichiers extrêmement volumineux qui doivent être traités avec chaque bloc et ne peuvent être visualisés que dans la langue spécifique native de la blockchain. L’interopérabilité entre deux chaînes de blocs ou plus fait référence à la capacité d’une ou des deux chaînes à comprendre et à traiter l’historique de l’autre chaîne, permettant ainsi, par exemple, l’échange d’actifs entre différents réseaux de couche 1. »

Même s’il semble évident que les projets de blockchain publique doivent être conçus dans une optique d’interopérabilité dès le départ, ce n’est pas toujours le cas. Cependant, les organisations demandent de plus en plus l’interopérabilité en raison des avantages du partage d’informations et de la collaboration.

Pourquoi l’interopérabilité est-elle importante ?

Pour réaliser le plein potentiel de la décentralisation, il est avantageux pour

les personnes participant à plusieurs blockchains doivent être liées via un protocole unique. Cela réduit les frictions pour l’utilisateur puisqu’il peut accéder à différentes applications décentralisées (DApps) sans avoir à changer de réseau.

En raison des chaînes de blocs fonctionnant indépendamment les unes des autres, il est difficile pour les utilisateurs de profiter des avantages présentés par chaque réseau. Pour ce faire, ils doivent détenir des jetons pris en charge par chaque blockchain pour s’engager avec les protocoles au sein de leur réseau.

L’interopérabilité peut résoudre ce problème en permettant aux utilisateurs d’utiliser un jeton sur plusieurs chaînes de blocs. De plus, en permettant aux blockchains de communiquer entre elles, un utilisateur peut accéder plus facilement aux protocoles sur plusieurs blockchains. Pour cette raison, il y a de meilleures chances que la valeur de l’industrie continue de croître.

Fabrice Cheng, co-fondateur et PDG de Quadrata – un réseau de passeport Web3 – a déclaré à Cointelegraph :

L’interopérabilité est cruciale car c’est l’un des principaux avantages de la technologie blockchain. La technologie open source décentralisée permet la création de produits interopérables entre les chaînes, permettant à davantage d’utilisateurs, d’entreprises et d’institutions de rester interconnectés.

Cheng a poursuivi: «Les personnes qui utilisent la technologie blockchain veulent s’assurer que les gens sont sélectionnés, vérifiés KYC et ont un bon comportement de crédit. Les utilisateurs DeFi peuvent accéder aux options de trading ou avoir accès à des flux de prix en temps réel. L’interopérabilité est un moyen efficace de supprimer les intermédiaires pour les utilisateurs et permet aux entreprises de se concentrer sur leurs valeurs fondamentales. »

En ce qui concerne la finance décentralisée, donner aux commerçants plus de moyens d’utiliser leurs actifs peut apporter une croissance et des opportunités supplémentaires au secteur. Par exemple, l’agriculture de rendement multichaîne permet aux investisseurs de générer plusieurs rendements sous forme de revenus passifs sur de nombreuses chaînes de blocs pour posséder un seul actif.

L’investisseur n’aurait qu’à détenir Bitcoin (BTC) ou un stablecoin comme USD Coin (USDC), puis le répartir sur plusieurs protocoles sur différentes chaînes de blocs via des ponts. L’interopérabilité améliorera également la liquidité sur plusieurs réseaux de blockchain, car il sera plus facile pour les utilisateurs de déplacer leurs fonds sur différentes chaînes.

L’interopérabilité ne fait pas seulement référence à la connectivité entre les blockchains. Les protocoles et les contrats intelligents sont également interopérables. Par exemple, t3rn, une plate-forme d’hébergement de contrats intelligents, permet aux contrats intelligents de fonctionner sur plusieurs chaînes de blocs. Cela fonctionne par le fait que le contrat intelligent est hébergé sur la plate-forme de contrat intelligent et déployé et exécuté sur différents réseaux de blockchain. Les contrats intelligents interopérables permettent aux développeurs de créer plus facilement des applications inter-chaînes et aux utilisateurs d’exécuter des transferts inter-chaînes.

Les contrats intelligents interopérables permettront aux utilisateurs d’accéder plus facilement à plusieurs applications décentralisées puisqu’ils n’auront pas à changer de réseau. Par exemple, supposons qu’un utilisateur utilise un DApp sur Ethereum et souhaite accéder à un protocole de prêt sur Polkadot. Si le DApp basé sur Polkdadot a un contrat intelligent interopérable, ils y accèdent sur Ethereum.

Les oracles sont un autre protocole qui peut bénéficier de l’interopérabilité. Les oracles sont des entités qui connectent des données du monde réel à la blockchain via des contrats intelligents. Les plates-formes Oracle décentralisées telles que QED peuvent connecter des oracles à plusieurs réseaux de chaînes de blocs, ce qui permet de partager des données du monde réel entre les chaînes de blocs. De plus, les oracles peuvent prendre des données d’une API ou d’un capteur et les soumettre à un contrat intelligent pour l’activer une fois que certaines conditions sont remplies.

Par exemple, une chaîne d’approvisionnement compte plusieurs organisations qui utilisent différents réseaux de chaînes de blocs. Une fois qu’un composant de la chaîne d’approvisionnement atteint sa destination, l’oracle peut soumettre des données au contrat intelligent confirmant sa livraison. Une fois la livraison confirmée via un oracle, le contrat intelligent libère un paiement. L’oracle étant lié à plusieurs blockchains, chaque fournisseur peut utiliser le réseau de son choix.

L’interopérabilité est également importante pour l’échange d’actifs numériques entre les réseaux blockchain. L’une des manières les plus courantes d’y parvenir consiste à utiliser des ponts inter-chaînes. En termes simples, les ponts inter-chaînes permettent aux utilisateurs de transférer des jetons d’une blockchain à une autre.

Les jetons enveloppés, par exemple, permettent aux utilisateurs d’utiliser Bitcoin (BTC) sur le réseau Ethereum en tant que Wrapped Bitcoin (wBTC). Ceci est important dans l’industrie DeFi puisque les utilisateurs peuvent s’engager avec DeFi sans acheter le jeton natif d’une plate-forme, qui peut être plus volatil que les pièces stables ou les pièces à puce bleue comme BTC ou Ether (ETH).

Pouvoir déplacer facilement des actifs entre les réseaux blockchain est un avantage majeur de l’interopérabilité. Anthony Georgiades, co-fondateur de Pastel Network – un jeton non fongible (NFT) et un projet d’infrastructure et de sécurité Web3 – a déclaré à Cointelegraph :

L’interopérabilité est d’une importance vitale pour l’industrie de la blockchain en raison de la diversité des données et des actifs trouvés dans l’écosystème crypto. Des ponts inter-chaînes décentralisés sont nécessaires pour faciliter les transferts entre différents types de jetons ou d’actifs.

La clé du succès de la technologie blockchain sera le niveau d’interaction et d’intégration entre les nombreux réseaux blockchain. Pour cette raison, l’interopérabilité entre les blockchains est cruciale car elle réduit la barrière à l’entrée pour les utilisateurs qui souhaitent s’engager avec des protocoles sur plusieurs réseaux.

L’interopérabilité entre les chaînes de blocs améliorera la productivité dans l’ensemble du secteur de la cryptomonnaie. Les utilisateurs peuvent déplacer rapidement des données et des actifs à travers les blockchains, augmentant ainsi la flexibilité pour toutes les personnes impliquées. Au lieu d’être liés à une seule blockchain, les contrats intelligents peuvent fonctionner sur plusieurs réseaux et les oracles soumettront des données du monde réel sur différentes plates-formes. Lorsqu’elle est combinée aux avantages des chaînes de blocs décentralisées publiques, l’interopérabilité devrait fournir la base d’une adoption et d’une utilisation généralisées de la chaîne de blocs.

Georgiades a poursuivi: «Par conséquent, l’interopérabilité permet aux utilisateurs de transmettre la crypto-monnaie d’une blockchain à une autre et permet aux utilisateurs de publier des jetons ou des NFT en garantie pour d’autres actifs. Un monde Web3 interopérable est une vision vers laquelle nous travaillons sans relâche. Un écosystème multichaîne facilité par des ponts interchaînes homogènes nous y conduira et concrétisera cette vision.