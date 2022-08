Prédiction du prix du Dogecoin : Le plus haut historique est maintenant 10 fois supérieur au prix actuel du DOGE | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a perdu 30% des gains réalisés cet été,

Une remontée vers des sommets historiques entraînerait 1 000% (10x) de la valeur marchande actuelle de DOGE.

Une brèche au-dessus de 0,10 $ pourrait être la première vague d’impulsion du futur rallye 10X.

Le prix du Dogecoin est sur la liste de surveillance de tous les investisseurs, car un investissement spéculatif pourrait générer des rendements en baisse à l’avenir.

Le prix Dogecoin sera 10x un jour

Le prix Dogecoin est loin au sud de ses sommets historiques à 0,75 $. Cette semaine, les baissiers ont réussi à supprimer le prix du DOGE de 30 % supplémentaires, portant la valeur marchande actuelle à 0,064 $ le 27 août.

Lors de l’examen des caractéristiques techniques, le prix DOGE a plus d’espace pour tomber. Cependant, sur la base de l’indicateur de profil de volume dégressif (suggérant qu’un creux est proche), une évaluation juste pourrait être faite suggérant que DOGE reviendra un jour vers le sommet historique.

Un Dogecoin Bullrun ciblant le plus haut historique à 0,75 $ entraînerait une augmentation de 10 fois du bénéfice, ce qui indique qu’un investissement de 100 dollars au prix DOGE actuel rapporterait un bénéfice de 1 000 $ si et quand le retracement haussier se produit.

DOGE/USDT Graphique sur 2 jours

Malgré la vue d’ensemble optimiste, les investisseurs doivent savoir que DOGE a beaucoup plus d’espace pour chuter sans invalider l’idée macro haussière. Sur la base des prédictions précédentes et de la forte liquidation vers la fin du mois d’août, un DOGE de 0,02 $ est toujours très possible, entraînant une baisse supplémentaire de 60 %.

Par conséquent, une approche basée sur le coût en dollars reste la meilleure façon d’envisager de traiter avec la pièce de monnaie préférée au monde. Il convient de noter que le début du 10X Bullrun prévu pourrait s’ensuivre si les traders peuvent produire une bougie de clôture supérieure à 0,10 $.

Pour une analyse macro approfondie, veuillez envisager de lire Pourquoi DOGE pourrait tomber à 0,02 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Dogecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security