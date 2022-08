Pourquoi un prix Polkadot de 4 $ a refait surface sur la table de Wall Street | Cryptomonnaie

Le prix DOT a franchi la zone de support sur le RSI

Le prix de Polkadot montre une forte présence baissière sur l’indicateur de profil de volume.

L’invalidation de la thèse baissière reste une brèche au-dessus de 10 $.

Les techniques de Polkadot se déroulent d’une manière baissière qui fait allusion à une forte influence de la haute capitalisation,

Le prix de Polkadot semble sévèrement baissier

Le prix de Polkadot montre des techniques baissières dont les investisseurs à long terme devraient être conscients. Depuis le 3 juillet, le contrat intelligent autoproclamé « Ethereum Killer » et le jeton de jeu ont impulsivement rallié un impressionnant 60%. En août, le rallye a été plafonné à 9,74, juste en dessous des 10 dollars dans la zone d’invalidation du maro. Parce que les traders n’ont pas réussi à marquer le point d’invalidation macro, la baisse de 30% en cours pourrait être le début d’une vague d’impulsion beaucoup plus importante dirigée vers le sud dans les jours à venir.

Le prix de Polkadot se vend actuellement aux enchères à 6,98 $, juste au-dessus de la bougie engloutissante baissière établie le vendredi 26 juin. L’indicateur de profil de volume est le signal de confluence le plus préoccupant malgré le rallye de 60 % qui s’est produit tout au long de l’été. Les traders n’ont pas montré de comparaison de représailles avec les rallyes baissiers précédents. De plus, l’indice de force relative (RSI) a dépassé la zone de support des acheteurs lors de la dernière baisse,

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Lorsqu’ils sont combinés, les éléments techniques pourraient montrer la preuve d’une plus grande vague d’impulsion dirigée vers le sud avec des objectifs à moyen terme à 4 $. L’invalidation de la thèse baissière est toujours possible mais ne devrait être envisagée que si les haussiers peuvent dépasser 10 $. Ce faisant, une course haussière pourrait commencer à viser 14 $ à moyen terme, ce qui entraînerait une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel de Polkadot.

