Comment le prix de Solana pointe de manière choquante vers un objectif de 13 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana suit la fractale baissière émise au début de l’été.

Le prix SOL affiche une forte baisse après avoir perdu le support de la moyenne mobile simple de 8 jours

L’invalidation de la thèse beamish est une bougie de clôture au-dessus de 0,54 $.

Le prix de Solan s’aligne sur un scénario fractal baissier. Si la fractale continue de se dérouler, le prix du SOL pourrait tomber à 13 $.

Le prix de Solana reflète la fractale baissière

Le prix de Solana affiche des données techniques décevantes jusqu’au dernier week-end d’août ; Depuis le début de l’été, des techniques de mise en garde ont été mises en œuvre pour évaluer qui contrôlait vraiment la tendance future du jeton intelligent centralisé. Plus précisément, deux fractales de l’action précédente sur les prix de SOL ont été utilisées pour déchiffrer si la consolidation des prix de Solana résoudrait une tendance haussière ou baissière.

Le 13 août, le prix de Solana a atteint un sommet à 46,50 $, ce qui a amené de nombreux acteurs de l’espace cryptomonnaie à croire au début d’une nouvelle course haussière. L’utilisation de l’onde fractale était essentielle pour qualifier les signaux d’achat potentiels de risque « inutile ». La fractale baissière a démarré à plein régime quelques jours plus tard, piégeant les traders en petits groupes et s’effondrant en chute libre.

Étude de cas SOL / USDT Bull vs Bearish Fractal

Solana se vend actuellement aux enchères à 31,50 $, 33% de moins que les prix d’une semaine auparavant. Bien que la baisse soit déjà assez dévastatrice, si la fractale continue de se dérouler, le prix du SOL pourrait tomber aussi bas que 13 $. Une telle baisse entraînerait une baisse supplémentaire de 60 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Par conséquent, le prix de Solana est considéré comme une monnaie numérique à haut risque jusqu’à ce que davantage de preuves graphiques puissent prouver le contraire. L’invalidation du scénario de tendance baissière est une rupture et une bougie de clôture au-dessus de 54 $. Si les traders peuvent franchir ce niveau, ils pourraient lancer le taureau Solana attendu que tout le monde espère avec des objectifs haussiers bien au-dessus de 200 $. Une telle décision entraînerait une augmentation jusqu’à 3 fois supérieure à la valeur marchande actuelle.

