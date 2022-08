Le prix du Bitcoin baisse comme prévu, mais cette fractale suggère que les traders ont du travail à faire | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté de 8% au cours des dernières 48 heures.

Une vague fractale du comportement précédent du BTC est utilisée pour prévoir une éventuelle falsification d’argent intelligent

L’invalidation de la thèse baissière devrait rester à 27 000 $ mais peut être transformée en profit pour les commerçants cherchant à réduire les risques.

Le prix du Bitcoin continue de baisser comme prévu. La configuration commerciale prévue la semaine dernière est bien lucrative. Réduire le risque est une idée respectable, mais les commerçants seront susceptibles d’une chasse à la liquidité en le faisant

Le prix du Bitcoin chute fortement

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 963 $. La monnaie numérique peer-to-peer a perdu le support des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours cette semaine, ce qui a catalysé une forte baisse de 8% et plus encore.

La semaine dernière, une configuration commerciale baissière ciblant 18 900 $ était prévue avec une entrée à 23 125 $. Après l’apparition du signal d’entrée, une vague fractale du comportement antérieur du marché de Bitcoin a été mise en œuvre pour évaluer les mouvements futurs du marché.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Actuellement, la fractale est relativement similaire à la baisse actuelle ; par conséquent, déplacer le point d’invalidation des 27 000 $ de la semaine dernière vers le seuil de rentabilité est respectable, mais s’accompagnera de risques. Le prix du bitcoin peut encore connaître une chasse intelligente à la liquidité vers le niveau d’entrée avant d’atteindre la zone cible prévue de 18 900.

Ainsi, l’invalidation de la thèse baissière reste la même que la thèse de la semaine dernière à 27 000 $ jusqu’à nouvel ordre. Le niveau de 19 300 $ devrait être surveillé de très près au cours du week-end, car la fractale suggère que l’argent intelligent pourrait être impliqué dans une chasse aux liquidités près de la zone.

