L’approbation de LUNC par KuCoin est une preuve supplémentaire que le prix LUNA de Terra pourrait être multiplié par 10 à l’avenir | Cryptomonnaie

KuCoin annonce la prise en charge de la mise à niveau du réseau Terra LUNA Classic (LUNC).

Le prix de Terra LUNA montre de forts signaux de confluence haussiers en utilisant une analyse technique et en chaîne.

Les investisseurs devraient envisager de revoir la thèse 10X Bullrun de la semaine dernière.

KuCoin Exchange est sorti de la menuiserie annonçant sa prise en charge de la mise à niveau du réseau Terra Classic (LUNC). Une note a été diffusée sur le site de l’entreprise avec trois dispositions clés :

La mise à niveau du réseau Terra Classic (LUNC) aura lieu à la hauteur de bloc du réseau principal Terra Classic de 9 109 990, soit environ à 22:00:00 le 26 août 2022 (UTC). En raison de la mise à niveau de Terra Classic (LUNC), KuCoin suspendra les services de dépôt et de retrait pour les jetons du réseau principal Terra Classic (LUNC) à 21:00:00 le 26 août 2022 (UTC). Les services de dépôt et de retrait de tous les jetons du réseau principal Terra Classic (LUNC) seront en attente pendant la mise à niveau. Nous vous recommandons fortement de ne pas effectuer de dépôt ni de retrait tant que la mise à niveau n’est pas terminée.

Le prix LUNA de Terra a un potentiel de 10x

La semaine dernière, un article d’analyse en chaîne et technique a été rédigé, mettant en lumière la possibilité que le prix classique LUNA de Terra puisse connaître une augmentation de 1 000 % des bénéfices. De nombreux analystes ont rejeté l’idée que LUNA classic est récupérable, qualifiant le jeton de mort et se concentrant par conséquent uniquement sur LUNA 2.0 à la place.

Les mesures en chaîne affichent des preuves convaincantes que le classique de Luna est toujours très bien vivant et suggèrent que les traders à forte capitalisation achètent. De plus, LUNC présente des techniques presque identiques à la course haussière de BitTorrent Token en 2021, qui a également stagné comme le prix LUNA avant de remonter de 1 000 % en moins de deux mois.

Après la hausse de 500 millions de transactions signalée la semaine dernière et l’approbation KU-Coin de cette semaine, il est prudent de dire que le prix LUNA a encore un avenir dans l’espace des crypto-monnaies. Une révision complète de la thèse 10X Bullrun publiée la semaine dernière est fortement conseillée.

