Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : l’espoir est pour les ignorants | Cryptomonnaie

La prédiction du prix du bitcoin affiche des représailles ternes après la vente soudaine de la semaine dernière, bien que les mesures en chaîne suggèrent qu’un creux pourrait être proche.

Le prix Ethereum et le récit haussier concernant les prochains retournements de fusion alors que les baissiers menacent de faire baisser les prix.

Le prix du XRP connaît un virage après une forte baisse dans la tendance hebdomadaire. Si un rallye doit se produire, c’est maintenant ou jamais.

À la fin du mois d’août, les commerçants de détail ont passé la semaine à déchiffrer les véritables intentions des cryptomarchés. Depuis la forte baisse de la semaine dernière, le marché est confiné dans une zone de congestion. L’action banale des prix est susceptible de se résoudre en un mouvement directionnel brusque que de nombreux analystes espèrent être haussier. Pourtant, une baisse supplémentaire ne devrait pas être exclue de la table.

Le prix du Bitcoin est proche d’un creux

Le prix du Bitcoin a évolué latéralement toute la semaine après la liquidation de 16 % de vendredi dernier. Tout au plus, la monnaie numérique peer-to-peer a récupéré 3% des pertes accumulées. Le manque d’effort affiché après le déclin est la première anomalie qui mérite d’être remise en question dans la force haussière sous-jacente. L’indicateur VolumeProfile confond le doute raisonnable alors que les transactions continuent de diminuer.

Pourtant, les outils d’analyse en chaîne suggèrent que plus d’optimisme se déroule sous le capot de la crypto-monnaie. Plus précisément, l’indicateur d’adresses actives quotidiennes de Santiment montre que les acteurs à grande capitalisation sont devenus inactifs cette semaine. À 484 000 portefeuilles actifs, la lecture est un nouveau creux en termes d’activité pour l’année 2022. Le creux de juin 2021, avec une lecture à 505 000 portefeuilles actifs, a entraîné un autre mouvement peu profond de 35 000 $ à 31 000 $. Le prix du bitcoin a alors commencé une augmentation de 100 % des bénéfices entre juillet et novembre 2021.

Indicateur de prix et d’adresse active de Santiment

Le prix Ethereum suggère le contraire

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 606 $. Ethereum a dominé la sphère des crypto-monnaies en termes de performances, offrant plusieurs opportunités rentables à saisir au fil des semaines. Le jeton de contrat intelligent décentralisé a été le graphique d’un commerçant. Pourtant, les techniques de type manuel ne sont pas susceptibles de durer éternellement. L’analyse en chaîne suggère qu’un événement très préoccupant vient de se produire dans les coulisses.

Santiments Daily Active Addresses montre le plus grand afflux de participants actifs à l’ETH cette année. À actuellement 1,08 million de dollars, l’afflux de participants est un tiers de plus que la lecture annuelle élevée de 2021 de 700 000. Juste après l’afflux de 2021, le prix des ETH a fortement chuté par rapport à des sommets historiques de 4 500 $ à 2 400 $ quelques semaines plus tard. Historiquement, l’indicateur raconte que des afflux élevés entraînent des ventes massives. Plus précisément, les tristement célèbres liquidations de crypto en mai et décembre 2021 et les sommets historiques de 2018 à près de 1 400 $.

Lorsqu’il est combiné, le prix de l’ETH pourrait créer une vente catastrophique imperceptible pour les commerçants utilisant uniquement l’analyse technique.

Prix ​​Santiment et indicateur d’adresse active quotidienne

Le prix du XRP perd déjà espoir

Le prix XRP a été l’actif numérique sous-performant pendant la majeure partie de l’été. Le jeton de remise numérique, dont le prix a augmenté de 30 % tout au long de l’été, a déjà perdu 50 % des bénéfices accumulés par les rallyes. Désormais, le prix du XRP oscille au-dessus d’une ligne de tendance ascendante, offrant un support pendant la majeure partie de l’été. Une bougie de clôture en dessous de la ligne de support ascendante pourrait faire des ravages sur le prix Ripple.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,34 $. Malheureusement, il n’y a pas de données en chaîne de Santiment, IntoTheBlock ou Glassnode. Par conséquent, les commerçants ne peuvent utiliser que l’analyse technique classique. Selon l’échange de Bitstamp, un afflux de volume est entré sur le marché près de la limite ascendante, qui est le premier signal d’avertissement de mayday. De plus, les haussiers ont perdu le support des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

Une fois assemblé, le prix du XRP suggère qu’une plus grande baisse pourrait se produire dans les prochains jours. Par conséquent, être un acheteur précoce est toujours mal avisé.

Graphique XRP/USDT sur 12 heures

