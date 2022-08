La Réserve fédérale prend une position agressive sur l’inflation, la crypto frappée par un bain de sang | Cryptomonnaie

Bitcoin, Ethereum, Cardano et autres altcoins du top 20 sont frappés par un bain de sang suite aux déclarations de Powell sur l’inflation.

Le président de la Réserve fédérale soutient que le rétablissement de la stabilité des prix grâce à des taux d’intérêt plus élevés pourrait accroître la douleur des ménages et des entreprises.

Les analystes notent que les acheteurs de crypto sont intervenus avant le discours de Powell, cependant, il y a un pic d’incertitude alors que les prix de Bitcoin, Ethereum baissent.

Dans son discours au Jackson Hole Economic Symposium, Jerome Powell a annoncé que l’objectif de la Réserve fédérale était de ramener l’inflation à 2 %. La stabilité des prix est essentielle et le fardeau d’une forte inflation devrait peser sur les ménages et les entreprises. En réponse au discours de Powell, le marché de la crypto a été frappé par un bain de sang.

La position de la Réserve fédérale sur l’inflation déclenche un bain de sang crypto

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a révélé que l’objectif principal du système bancaire central était de ramener l’inflation à l’objectif de 2 %. Étant donné que l’accent est mis sur l’inflation, la Réserve fédérale a mis en garde les ménages et les entreprises contre la douleur. En réponse aux commentaires de Powell, les commerçants ont retiré des capitaux des marchés de la cryptomonnaie.

Quarante-deux milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie du jour au lendemain alors que les acteurs du marché se préparent à assumer le lourd fardeau de l’inflation. Restaurer la stabilité des prix est un défi et la Réserve fédérale est prête à utiliser avec force les outils de la banque centrale pour rééquilibrer l’offre et la demande.

Jerome Powell a été cité comme disant,

L’économie américaine ralentit clairement par rapport aux taux de croissance historiquement élevés de 2021, qui reflétaient la réouverture de l’économie après la récession pandémique. Bien que les dernières données économiques aient été mitigées, à mon avis, notre économie continue d’afficher une forte dynamique sous-jacente.

Les partisans de la cryptomonnaie étaient préoccupés par le discours de Powell et ses commentaires sur les taux d’intérêt. Les actions américaines ont poursuivi leur lutte avec les quatre principaux indices dans le rouge. La corrélation de Bitcoin et Ethereum avec le Nasdaq et le S&P 500 est restée inchangée, par conséquent, les prix des cryptos ont baissé.

Bitcoin teste la ligne de tendance 2015 dans un mouvement baissier

Justin Bennett, analyste crypto et trader, a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a révélé une perspective baissière. Bennett pense que le prix du Bitcoin est susceptible de chuter à partir du niveau de 20 680 $ alors que l’actif teste sa ligne de tendance de 2015.

Tableau des prix BTC/USD

BigCheds, un analyste crypto pseudonyme, a identifié une divergence baissière dans le graphique des prix Bitcoin. L’analyste est baissier sur Bitcoin et a prédit une baisse de l’actif, sur des lignes similaires à celles de Justin Bennett.

Tableau des prix BTC-USD

Les analystes de Netcost-Security ont une opinion contrastée. Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait bientôt déclencher un signal de reprise. Pour plus de détails comme les informations sur les prix et les objectifs pour le prix du Bitcoin, regardez la vidéo ci-dessous.