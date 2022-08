Cardano Vasil hard fork à 35% de la ligne d’arrivée, les détenteurs de l’ADA regardent le prix | Cryptomonnaie

Les développeurs Cardano d’Input Output Global attendent la mise à niveau vers 1.35.3 dans 75% des nœuds du réseau.

La mise à niveau tant attendue de Vasil vise à réduire la taille des transactions sur la blockchain Cardano et l’activité réseau élevée à faible coût.

Selon les analystes, le prix de Cardano est prêt pour une hausse massive après le hard fork de Vasil.

La mise à niveau Vasil tant attendue de Cardano devrait réduire la taille des transactions et les coûts pour les détenteurs d’ADA. L’altcoin est préparé pour un rallye après l’événement très attendu mi-septembre 2022.

Le développement du hard fork de Cardano Vasil est sur la bonne voie

La mise à jour révolutionnaire de Cardano, le hard fork Vasil, est sur la bonne voie selon les développeurs d’Input Output Global. Les développeurs ont partagé l’état du développement de Vasil hard fork dans un tweet récent. Alors que 40 % des nœuds exécutent actuellement la version 1.35.3, l’objectif de l’IOG est de 75 % supérieur au hard fork de Vasil.

SPO/nœuds mis à niveau vers la version 1.35.3

Le sentiment des détenteurs de Cardano reste positif alors que l’altcoin établit sa domination sur le marché. Selon le rapport MBLM Top Brand Intimacy 2022, Cardano est devenue l’une des meilleures marques de cryptomonnaie avec un score de quotient de 52,6 – parmi les plus élevés. L’étude est basée sur l’émotion que Cardano évoque chez les clients qui ont participé à l’enquête. Cardano s’est classé vingt-sixième au classement général.

Cardano s’est classé premier parmi les crypto-monnaies, Bitcoin s’est classé deuxième et s’est classé trentième au classement général, suivi de Polkadot et Ethereum. 2022 marque la première année où les crypto-monnaies ont été incluses dans le rapport. Le rapport lit:

Cela témoigne de la frustration croissante des utilisateurs vis-à-vis des services financiers traditionnels. Une baisse de confiance et une augmentation du mépris envers ces institutions peuvent inciter les utilisateurs mécontents à rechercher une alternative.

Fonction Cardano dans le rapport MBLM 2022

Le prix de Cardano est prêt pour un rallye, selon les analystes

Les analystes ont évalué le prix de Cardano et ont prédit un rallye de l’altcoin. Le hard fork de Vasil est un événement clé qui influence le prix du tueur d’Ethereum, et les analystes le considèrent comme un catalyseur haussier pour Cardano. Bob Mason, un analyste et trader de premier plan en cryptomonnaie, pense que le prix de Cardano se dirige vers une cassure une fois qu’il aura dépassé le pivot de 0,46 $.

Le prix de Cardano pourrait commencer son rallye sur le marché plus large de la cryptomonnaie. En cas de rallye prolongé, Cardano testera probablement sa deuxième résistance majeure à 0,48 $ et la troisième à 0,498 $, juste avant l’objectif haussier de 0,50 $.

Tableau des prix ADA-USD

Une fois le hard fork de Vasil terminé, les analystes prédisent un rallye prolongé du prix de Cardano. Les analystes de Netcost-Security ont identifié une fractale dans le graphique des prix de Cardano qui fait allusion à un mouvement explosif à 0,53 $. Pour plus d’informations et les niveaux de prix clés, regardez la vidéo ci-dessous.