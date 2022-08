Le prix de l’avalanche envisage une course rapide à 30,00 $ après que les traders se sont précipités à 21,00 $ | Cryptomonnaie

Le prochain mouvement du prix de l’avalanche à 30,00 $ sera inévitable si les traders échappent à la résistance à 24,00 $.

L’analyse des prix à court terme montre qu’une cassure de la bande de Bollinger est imminente.

Le sentiment positif des investisseurs doit rattraper le rebond d’AVAX pour une tendance haussière durable.

Le prix de l’avalanche se prépare pour son retour à 30,00 $ une semaine après avoir plongé à 21,00 $. Le jeton de contrats intelligents doit naviguer avec précaution dans la consolidation en cours pour garantir un résultat positif. Le sentiment des investisseurs est appelé à devenir positif si AVAX dépasse la résistance mise en évidence à 24,00 $ – créant suffisamment de force de queue pour propulser le prix à 30,00 $.

Le prix de l’avalanche jette les bases du passage à 30,00 $

Le prix de l’avalanche s’est consolidé immédiatement après que les ventes de la semaine dernière se soient refroidies à 21,00 $. Son mouvement haussier initial a failli marquer la congestion du vendeur à 24,00 $, mais la pression aérienne a submergé le jeton, obligeant AVAX à retester son support principal (21,00 $).

Le graphique de quatre heures révèle la compression des bandes de Bollinger – un signal haussier potentiel. Les traders doivent se rappeler que plus la constriction est forte, plus la cassure est importante. Une analyse plus approfondie de cet indicateur technique affiche des perspectives positives car les prix ont tendance à rebondir sur le niveau limite inférieur.

Graphique AVAX/USD sur quatre heures

Michaël van de Poppe, un analyste et trader de crypto-monnaie renommé, a expliqué à ses abonnés sur Twitter que le prix d’Avalanche activerait sa tendance haussière s’il récupérait la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours. Poppe a indiqué qu’AVAX et de nombreux autres altcoins ont glissé sous le SMA de 50 jours lors du krach boursier de la semaine dernière.

« En raison de la correction de la semaine dernière, de nombreux altcoins sont tombés sous leur SMA de 50 jours. Récupérer cela déclencherait une activation sérieuse, il en va de même pour AVAX. »

Tableau des prix AVAX/USD

Malgré la cassure imminente à 30,00 $, les investisseurs ne se sont pas encore familiarisés avec AVAX. Selon le sentiment pondéré positif de Santiment, le prix d’Avalanche pourrait prolonger la tendance baissière pour retester le support à 21,00 $ avant de reprendre son élan pour affronter la résistance à 24,00 $.

Sentiment pondéré positif

Des marchés agités sont attendus dans toutes les sphères de l’économie mondiale, y compris le marché des crypto-monnaies. Jerome Powell, président de la Fed, a mis en garde contre plus de douleur dans les mois à venir lors du symposium annuel de Jackson Hole vendredi.

Bien que Powell n’ait pas de réponses claires pour les investisseurs, la prochaine décision (sur le taux d’intérêt d’août) dépendra entièrement des données du marché. Il a estimé que les mesures punitives pourraient devoir se poursuivre pendant un certain temps.

Pour cette raison, les commerçants doivent faire preuve de retenue et réserver des bénéfices anticipés à 24,00 $ et 26,00 $, respectivement. En cas de baisse, de nouvelles entrées peuvent être effectuées à 21,00 $ et, si la poussée se fait sentir, aux niveaux de prix de 19,50 $ et 16,50 $.