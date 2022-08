Prix ​​Dogecoin sur le seuil, prêt à affronter les vendeurs à 0,1000 $ | Cryptomonnaie

Le support à 0,0650 $, associé aux conditions de forte survente du prix Dogecoin, pourrait déclencher un mouvement vers le nord.

Le pont bidirectionnel Dogecoin-Ethereum pourrait être publié avant la fin de 2022 et devrait être un facteur haussier.

La récupération à 0,1000 $ dépendra en grande partie du vainqueur d’une bagarre attendue autour de 0,0689 $.

Le prix Dogecoin se situe à la fin du dernier recul de 0,0917 $. La plus grande pièce de mème pivote à 0,0686 $ au moment de la rédaction, mais elle devrait réduire la distance à 0,1000 $ avec son prochain mouvement. L’anticipation de la libération d’un pont Dogecoin-Ethereum peut s’avérer un catalyseur haussier.

Niveaux clés à surveiller alors que le prix du Dogecoin rebondit

Les crypto-monnaies à tous les niveaux ont vu des rebonds de secours à la suite des reculs de la semaine dernière. Le prix Dogecoin fait partie des rares actifs cryptomonnaies qui ont retardé leurs récupérations réflexes, mais une analyse approfondie des prix révèle une hausse imminente.

Le graphique journalier brosse un tableau haussier étant donné que l’indicateur Super Trend a récemment émis un signal d’achat. Cet indicateur se superpose au graphique comme une moyenne mobile, mais il intègre l’Average True Range (ATR) dans ses calculs pour évaluer la volatilité du marché à un moment donné. Si les investisseurs tiennent compte de l’appel d’achat indiqué sur le graphique, le prix du Dogecoin partira pour l’objectif à 0,1000 $.

Graphique journalier DOGE/USD

Les cotes continueront de pencher du côté haussier de DOGE tant que l’indicateur Super Trend suivra le prix. L’oscillateur stochastique expose les conditions de survente du prix du Dogecoin, ce qui pourrait renforcer le bond prévu à 0,1000 $.

Le pont Dogecoin-Ethereum pourrait être mis en service en 2022

Le très attendu pont Dogecoin-Ethereum sera mis en service avant la fin de 2022 et il est susceptible d’être un facteur positif influençant le prix DOGE. Blue Pepper, l’entité chargée de construire le pont, a récemment publié les détails du projet.

Les utilisateurs peuvent transférer DOGE vers la blockchain Ethereum en utilisant le pont bidirectionnel (et vice versa). Les contrats intelligents, les protocoles financiers décentralisés et les plates-formes d’échange de jetons non fongibles utiliseront tous la même pièce.

Les membres fondateurs de l’organisation autonome décentralisée (DAO) – en charge du protocole seront la Fondation Dogecoin, Blue Pepper, MyDoge et BitGo.

L’écosystème Dogecoin bénéficiera massivement du pont bidirectionnel, à commencer par la facilité de transfert des données et des actifs. La demande pour la pièce meme peut augmenter de manière significative dans un contexte d’exposition accrue à l’écosystème Ethereum et avoir un impact positif sur le prix.

Pendant ce temps, les commerçants doivent faire preuve de prudence, en gardant à l’esprit le marché baissier. Les investisseurs peuvent réserver des bénéfices précoces à 0,8000 $, les plus optimistes attendant jusqu’à 0,1000 $.