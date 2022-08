Prédiction des prix de Tezos : un retour à 1,20 $ est inévitable | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos chute de plus de 2 % en cours de journée et réduit les pertes de la journée, quelques minutes seulement avant que le président de la Fed, Powell, ne prononce son discours.

Le prix XTZ pourrait voir un piège haussier se former si la réaction initiale voit l’action des prix éclater et se détériorer rapidement.

Attendez-vous à ce que les retombées de ce grand événement provoquent des répercussions la semaine prochaine.

L’action des prix de Tezos (XTZ) est sur le point d’imprimer de violentes fluctuations alors que le président de la Fed, Powell, se prépare à prononcer l’un de ses plus grands discours de l’année. Avec les investisseurs à la recherche d’indices sur ce qu’il faut faire, la réaction initiale sera probablement accommodante avec un pop au-dessus d’un gros obstacle technique. Ce n’est qu’alors qu’il y aura une réduction substantielle des gains, potentiellement avec une implosion nucléaire qui se poursuivra pendant des jours.

Le prix XTZ devrait s’enfoncer dans le sol

L’action des prix de Tezos fait l’objet d’un rejet ferme après que les traders ont tenté de dépasser la moyenne mobile simple de 55 jours, près de 1,70 $, jeudi. Au lieu de cela, un fondu s’est déclenché tout au long de la journée qui pourrait voir les pertes s’aggraver encore plus. Un mouvement anticyclique est plus que probable alors que les gros titres du discours de Fed Powell sortent. Certains pourraient être considérés comme très positifs et pourraient déclencher un rallye instantané à la hausse, voire une cassure au-dessus du SMA de 55 jours vers 1,80 $.

Le prix XTZ pourrait alors facilement se dégonfler et retomber sous le même SMA de 55 jours si les gros titres, une fois de plus, brossent un tout autre tableau de la manière dont la Fed luttera contre les problèmes d’inflation actuels. Le risque pourrait être que les traders piégés soient abattus vers le plus bas du 18 juin 2022 pour un test, près de 1,20 $. Ce serait à ce moment-là que Powell termine son discours et laisse les investisseurs désemparés ou atténue leur humeur pour tout soulagement à court terme, si la Fed semble susceptible de continuer son langage dur pendant au moins le reste de 2022.

Graphique journalier XTZ/USD

La participation pourrait également être assez positive, les investisseurs voyant leurs espoirs confirmés avec un certain soulagement à proximité. Les actions pourraient se redresser immédiatement, les prix des obligations pourraient augmenter (les taux baissent), le dollar pourrait s’affaiblir et les crypto-monnaies pourraient augmenter de manière exponentielle. Ce multiplicateur est présent dans les crypto-monnaies car deux grands vents favorables pourraient émerger dans un tel scénario, provoqués par le rallye des actions et l’affaiblissement du dollar, ce qui en fait un double coup dur pour les cryptos. Le prix XTZ pourrait alors grimper vers 2,00 $ et essayer de clôturer quotidiennement au-dessus de ce niveau avant le week-end.