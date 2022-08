Les crypto-monnaies copiant Bitcoin ne font pas vraiment la différence, selon les experts | Cryptomonnaie

Joseph Hall de Cointelegraph a interviewé les défenseurs de Bitcoin (BTC) Pierre Rochard et Morgen Rochard, les hôtes du podcast Bitcoin for Advisors lors de l’événement Surfin ‘Bitcoin 2022 qui s’est tenu en France. Le groupe a expliqué comment la France peut attirer plus de mineurs, où Bitcoin intervient en termes de planification financière et la différence entre Bitcoin et les autres cryptos.

Selon Pierre Rochard, qui travaille également au sein de la société minière Riot Blockchain, il existe deux façons pour la France d’attirer les grands mineurs de Bitcoin. Le premier est de fournir des assurances en termes de politiques sur le minage de Bitcoin. En plus de cela, le pays devrait fournir un réseau électrique favorable aux mineurs. Il expliqua:

« Nous voyons que le Japon s’ouvre ou modifie maintenant ses politiques en matière d’énergie nucléaire, et je pense que la France devrait réinvestir dans son énergie nucléaire et qu’elle devrait vraiment pouvoir attirer plus facilement les mineurs de Bitcoin. »

Outre l’exploitation minière, le groupe a également abordé le sujet de la planification financière. Morgen Rochard, qui est également un planificateur financier certifié, a expliqué où Bitcoin intervient dans la planification financière. Elle a partagé que dans de nombreux cas, la conversation sur la planification financière tourne autour de l’inflation et de la compréhension de l’argent. Elle a déclaré :

« La majeure partie de ma profession consiste à dire, hé, cet argent que vous avez là, arrêtez de détenir tout cet argent. Nous devons le transformer immédiatement en investissement car, comme l’a dit Saylor, c’est un glaçon qui fond.

Morgen a également déclaré que certains clients comprennent rapidement Bitcoin et sont prêts à y investir une partie de leur portefeuille. « La situation de la planification financière aide vraiment les gens à y réfléchir », a-t-elle ajouté.

Interrogé sur d’autres crypto-monnaies, le couple a mis son chapeau maximaliste Bitcoin et a décrit en quoi BTC est différent d’autres pièces comme Dogecoin (DOGE) et Ether (ETH). Morgen a dit :

« Il y a quelque chose comme Dogecoin […] mais c’est essentiellement une copie de Bitcoin, mais c’est toujours fiat, non ? Parce qu’ils le gonflent constamment. Et la même chose avec Ethereum. Ils prétendent qu’il y aurait un plafond, mais il n’y a vraiment pas de plafond parce qu’ils ne savent même pas combien ils ont en réserve.

Pierre est également intervenu, expliquant comment le protocole Bitcoin est conçu pour minimiser l’incertitude. Le dirigeant minier a souligné que tout changement dans les paramètres de Bitcoin affectera cette configuration. « Bitcoin est le réseau monétaire numérique le mieux conçu et tout le reste est pire », a-t-il déclaré.