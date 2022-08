Cette configuration du prix de Binance Coin déclenchera-t-elle un crash de 20 % ? | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin révèle le début d’un schéma tête-épaules.

Si elle est complète, cette formation technique prévoit un crash de 18 % à 225,26 $.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 307,5 ​​$ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix de Binance Coin est en mouvement de retracement depuis un sommet local début août. Au cours de sa descente, BNB semble également former un motif tête-épaules. Bien que la confirmation ne soit pas encore arrivée, les spéculateurs peuvent réaliser de bons gains s’ils entrent tôt, mais les risques sont également élevés.

Le prix de Binance Coin dans une nouvelle phase

L’action des prix de Binance Coin depuis le 23 juillet semble se former la tête et les épaules. Ce modèle technique contient trois hauteurs de swing, celle du centre étant la plus haute, tandis que celles de chaque côté sont de hauteur comparable.

Actuellement, le prix de Binance Coin forme l’épaule droite, il n’est donc pas certain que ce développement se concrétise. Cependant, les investisseurs désireux peuvent attendre que BNB produise un plus bas inférieur sur la période de quatre heures.

Ainsi, un plus bas inférieur par rapport au plus bas du 24 août à 294,20 $ confirmerait le début d’une tendance à la baisse. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Binance Coin revienne au plancher de support de 275 $. Un nouveau test de ce niveau confirmera la formation de la tête et des épaules.

La configuration technique prévoit une baisse de 18 % à 225,26 $, obtenue en mesurant la hauteur du pic central et en l’ajoutant au point de cassure. Par conséquent, une ventilation du niveau de support horizontal reliant les trois sommets de swing à 275 $ révélera le début d’une vente de 18 %.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que BNB s’effondre à 225,26 $, mais la barrière de 243,14 $ pourrait constituer une menace pour les plans des traders en arrêtant prématurément la baisse.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Binance Coin parvient à produire un plus bas par rapport à 294,20 $, cela indiquera une faiblesse des traders. Cependant, un plus haut supérieur à 307,5 ​​$ invalidera la thèse baissière. Cette évolution pourrait voir le prix de Binance Coin tenter un rallye à 336 $.