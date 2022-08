Le prix Ethereum pourrait aller dans les deux sens, le résultat final sera inférieur | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum devrait passer en mode zombie avant l’événement principal cet après-midi.

Le prix de l’ETH sera jeté à gauche et à droite pendant et après la publication du discours de Powell.

Une fois la poussière retombée, attendez-vous à ce que le prix de l’ETH chute et retombe à 1 423 $ dans les prochains jours.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait entrer dans un rare moment de silence alors que la liquidité s’amenuise vers 16h00 CET, et les traders attendent les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors de l’un des événements les plus importants de la banque centrale de cette année. Les marchés financiers devraient voir une action violente et saccadée sur les prix, mais une fois la poussière retombée, les conséquences montreront probablement que la Fed ne clignera pas des yeux et continuera de grimper et de se resserrer davantage, ce qui indique de mauvaises nouvelles pour les crypto-monnaies. C’est spécifiquement le cas pour Ethereum, qui devrait probablement baisser à 1 243 $, soit une baisse de prix de 25 %.

Le prix de l’ETH devrait chuter de 25% ce soir ou la semaine prochaine

Le prix Ethereum sera difficile à négocier en tant que crypto-monnaie indépendante, mais devra plutôt être abordé dans le cadre d’une large classe d’actifs de crypto-monnaies en général, et en tandem avec les actions. Attendez-vous à ce que les actions soient en tête et créent des vents contraires ou arrière pour les crypto-monnaies – et à une vitesse telle qu’il sera presque impossible de se lancer et de profiter de l’opportunité. N’essayez pas de poursuivre le mouvement, recherchez plutôt des niveaux courts ou longs – selon votre point de vue – bien qu’il faille souligner que le résultat final sera un résultat baissier une fois la poussière retombée.

Le prix de l’ETH pourrait potentiellement grimper vers 1 928 $ ou même 2 000 $ sur les mots et expressions initiaux qui pourraient s’avérer favorables aux marchés. Une fois le ton donné, les prédictions futures pourraient s’avérer baissières, car Powell dira que les conditions actuelles du marché ne sont pas encore là où elles doivent être pour ramener l’inflation à 2% de manière substantielle, et il faut faire plus avec des taux plus élevés sur le dossier. Une fois le mot sorti, attendez-vous à un effondrement immédiat à 1 500 $ avec une petite pause entre la moyenne mobile simple de 55 jours et le pivot mensuel avant de chuter considérablement à 1 243 $, ce qui devrait attraper l’action des prix comme un couteau qui tombe.

Graphique journalier ETH/USD

Une surprise à la hausse n’est pas dans les prédictions mais pourrait encore se présenter si Powell mentionne que la plupart du travail est fait. Cela constituerait un support massif pour les actions et conduirait à un rallye probable de plus de 5% à 6%, créant un flot massif d’investisseurs riches en liquidités et désireux d’acheter tous les actifs à risque en vue. C’est une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, et le prix d’Ethereum pourrait atteindre 2 000 $ en quelques minutes et même au-dessus de 2 200 $. Avec ce mouvement, le SMA de 200 jours sera à gagner et, s’il est dépassé, signalera peut-être la fin de la tendance baissière qui a maintenu les crypto-monnaies en étau pendant la majeure partie de 2022.