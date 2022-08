Un milliardaire thaïlandais de l’énergie se tourne vers la cryptomonnaie pour stimuler la croissance : rapport | Cryptomonnaie

La deuxième personne la plus riche de Thaïlande prévoit d’augmenter ses investissements liés à la cryptomonnaie dans les mois à venir malgré l’examen minutieux du gouvernement local et la baisse de la participation des commerçants de détail aux échanges locaux, a rapporté Bloomberg.

Sarath Ratanavadi, PDG de la compagnie d’électricité Gulf Energy Development, a déclaré à Bloomberg dans une interview mercredi que son entreprise prévoyait d’investir davantage dans l’industrie de la cryptomonnaie pour créer des sources supplémentaires de revenus. Les plates-formes technologiques Blockchain et les crypto-monnaies seront les « principaux moteurs des rendements les plus solides de l’entreprise », car le marché global reste solide et a un « potentiel élevé » de croissance, a-t-il déclaré.

Ratanavadi suivra une voie tracée par des entreprises ailleurs dans le monde qui se sont, ces dernières années, de plus en plus tournées vers la cryptomonnaie pour augmenter leurs revenus. Parmi les entreprises qui franchissent le pas figurent le fabricant de logiciels d’entreprise MicroStrategy – qui a investi des milliards de dollars dans le bitcoin – le constructeur de voitures électriques Tesla, le conglomérat technologique Block et la société chinoise d’applications photo Meitu.

Pourtant, ces paris se sont largement détériorés au milieu d’un déclin à l’échelle du marché: MicroStategy a signalé près d’un milliard de dollars de pertes sur ses avoirs, Meitu a perdu plus de 52 millions de dollars et Tesla a vendu plus de 930 millions de dollars en bitcoins plus tôt cette année, citant « l’incertitude des verrouillages COVID en Chine. »

La décision intervient alors que le marché thaïlandais des commerçants de détail diminue. Les données de la Securities and Exchange Commission du pays citées par Bloomberg ont montré que le nombre de comptes de trading actifs est tombé à 260 000 en juillet contre 692 000 en janvier, coïncidant avec une baisse des prix de la cryptomonnaie. Le bitcoin (BTC) est désormais inférieur de 69 % à son niveau record, l’éther (ETH) et d’autres crypto-monnaies majeures telles que le solana (SOL) enregistrant des baisses pouvant atteindre 86 %, selon les données de CoinGecko.

Ratanavadi reste cependant imperturbable. Il a déclaré que son entreprise prévoyait d’ouvrir un échange cryptomonnaie en Thaïlande en partenariat avec l’échange cryptomonnaie Binance et recherchait activement des licences.