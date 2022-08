Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Explorer 2022, l’année des fractales BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin évolue en parallèle au-dessus d’un niveau de support stable à 21 209 $.

Un pic de pression à la vente pourrait entraîner un balayage de la liquidité stop-vente en dessous du niveau de 20 750 $ ou une forte correction à 20 000 $

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus du niveau psychologique de 25 000 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix du bitcoin montre une consolidation serrée sur une période inférieure – un canal parallèle ascendant – qui répète le motif de trois canaux plus grands qui se sont développés sur des périodes plus longues depuis le début de 2022.

Une panne du dernier canal pourrait entraîner une correction des niveaux de support de 20 750 $ ou 20 000 $ avant le début d’un rallye de récupération.

Le prix du Bitcoin dans un peu de cornichon

Le prix du Bitcoin montre clairement trois canaux parallèles ascendants qui se sont développés au cours des huit derniers mois, qui ont tous conduit à des pannes baissières. Le plus récent a eu lieu le 19 août, lorsque BTC s’est écrasé de 10 %, passant d’environ 23 200 $ à 20 800 $.

En conséquence, le prix du Bitcoin a maintenant créé environ trois creux égaux autour de 20 750 $. Malgré cette baisse, BTC a réussi à récupérer au-dessus du niveau de volume échangé le plus élevé, alias Point of Control (POC), à 21 209 $, une réalisation positive.

Quoi qu’il en soit, la liquidité restant en dessous de ces points de basculement à environ 20 750 $ est l’objectif principal des teneurs de marché, c’est pourquoi ils feront très probablement baisser le prix du BTC pour balayer à nouveau ce niveau avant de tenter une reprise.

Avant de tirer des conclusions, cependant, examinons un graphique sur une période inférieure.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Sur le graphique d’une heure, le prix du Bitcoin semble former un autre canal parallèle ascendant – un « écho » fractal des canaux à plus grande échelle de temps – et celui-ci est également sur le point de s’effondrer. Cependant, le volume le plus élevé échangé entre le 18 août et le 22 août est d’environ 21 437 $. Ce niveau, également appelé point de contrôle (POC), servira de niveau de support, et un retournement de ce pied dans une barrière de résistance confirmera une rupture de la période inférieure.

Néanmoins, les acteurs du marché doivent également être conscients du POC plus élevé à 21 209 $, qui pourrait simultanément contrecarrer les plans des baissiers. Par conséquent, attendre une confirmation secondaire, fournie par une ventilation des 21 209 $, ajoutera plus de crédibilité à l’idée d’une frénésie de vente à 20 750 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Bien que la prédiction d’une baisse pour collecter des liquidités ait du sens, cela pourrait ne jamais se produire si le prix du Bitcoin ne tombe pas en dessous du plancher de support de 21 209 $. Au lieu de cela, un rebond sur cette barrière pourrait déclencher prématurément une reprise.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin rencontre le blocus de 22 382 $ à 22 586 $. Il sera relativement facile de surmonter cet obstacle, ce qui poussera BTC à combler le déséquilibre à 23 175 $ et à former potentiellement un sommet local.

Décrire le potentiel d’une perspective haussière

Si la thèse du rallye de reprise expliquée ci-dessus continue de prendre de l’ampleur, elle pourrait propulser le prix du Bitcoin pour retester l’obstacle de 24 989 $, qui est le point médian du crash de 44% que BTC a connu entre le 31 mai et le 18 juin.

Ce niveau a été particulièrement difficile à surmonter dans le passé, car BTC a échoué après trois tentatives en août. Par conséquent, une clôture quotidienne décisive en chandelier qui transforme cette barrière en un plancher de support sera une indication forte de la présence de traders et d’une résurgence d’acheteurs.

Une telle évolution invalidera également la thèse baissière et ouvrira la voie à une reprise jusqu’à 29 000 $.

Comme le montre le graphique sur une journée, la zone entre 28 000 $ et 29 000 $ est probablement celle où le rallye de secours sera confronté à une pression de vente massive de la part des détenteurs réservant des bénéfices ; par conséquent, un sommet local pourrait se former ici.