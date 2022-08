Le prix de Solana devrait déclencher une hausse de 15% alors que la stabilité revient après le déchaînement des traders SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana montre une consolidation après un crash de 27% d’environ 48 $ à 35 $.

Le resserrement continu de la fourchette entraînera probablement une hausse de 15 % à 40,39 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 35 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana montre qu’il est dans une phase de consolidation après la récente baisse. Ce resserrement pourrait se transformer en un mouvement explosif à la hausse. Les investisseurs peuvent attendre une confirmation de la cassure et surfer sur la vague.

Le prix Solana prêt pour la reprise

Le prix de Solana a chuté de 27 % par rapport à son sommet du 14 août à 48,37 $ et se stabilise autour de 35 $. Jusqu’à présent, SOL semble se consolider ici depuis environ la semaine dernière et ne montre aucun signe d’une tendance haussière immédiate.

Cependant, les investisseurs peuvent rechercher des confirmations d’un mouvement haussier du prix de Solana dans un laps de temps plus court.

Le profil de volume montre que le point de contrôle, c’est-à-dire le niveau de volume échangé le plus élevé, est présent à 40,39 $. Par conséquent, le mouvement de cassure se heurtera probablement à une résistance autour de cette barrière, ce qui suggère que la hausse du prix de Solana est plafonnée à 15 %.

Si la pression d’achat et la dynamique haussière sont suffisamment fortes pour transformer cet obstacle en un plancher de support, la tendance à la hausse du prix de Solana pourrait s’étendre à 44,45 $ ou environ 45 $. Cette barrière a été un niveau de résistance majeur au cours des trois derniers mois, donc un sommet local pourrait se former ici avant une évasion.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, un chandelier quotidien proche en dessous de 35 $ créera un plus bas plus bas et invalidera les perspectives haussières. Cette évolution pourrait voir le SOL chuter au plus bas du 13 juillet à 31,75 $.

Si les vendeurs appuient sur la pédale, alors SOL pourrait revoir les bas de swing suivants jusqu’à 25,84 $.