Ne confiez vos pièces à personne, prévient le PDG de Ledger | Cryptomonnaie

Le PDG de Ledger a déclaré que jusqu’à ce que les gens commencent à utiliser la technologie décentralisée, le contrôle des actifs et des données restera entre les mains des grands géants de la technologie et des intermédiaires centralisés.

La montée en puissance des services décentralisés et des portefeuilles de sécurité matériels indique que nous n’avons plus besoin de compter sur des intermédiaires pour gérer nos actifs financiers et nos données, selon le PDG Pascal Gauthier du portefeuille matériel Ledger, qui a exhorté les gens à assumer plus de responsabilités.

S’adressant à Cointelegraph lors de Surfin ‘Bitcoin 2022 le 25 août, Gauthier a déclaré que le récent effondrement des échanges centralisés a montré pourquoi les investisseurs ne devraient pas compter sur des intermédiaires pour gérer leurs actifs numériques.

Bien que la plupart des acteurs soient bien intentionnés, Gauthier a déclaré que « le [crypto] l’industrie est trop jeune », l’état actuel de l’économie est « sous tension » et si nécessaire, les intermédiaires continueront d’empêcher les investisseurs d’accéder à leurs avoirs en cas de besoin, citant Celsius, aujourd’hui en faillite, comme exemple classique :

Ne confiez vos pièces et vos clés privées à personne, car vous ne savez pas ce qu’il va en faire.

Gauthier a admis que la mauvaise nouvelle ajoutait « du carburant à [their] entreprise », mais a renforcé le fait que les gens doivent « déplacer leurs pièces avant qu’il ne soit trop tard ». Bien que Gauthier ait malheureusement noté que les gens en crypto ont souvent besoin de « se brûler un peu » avant d’apprendre à la dure.

Mais Gauthier estime aussi que le passage du Web2 au Web3 prend du temps car les internautes d’aujourd’hui se contentent de la rapidité et de l’efficacité des services Web2 :

« Beaucoup de gens sont encore dans le Web2 […] parce qu’ils veulent rester dans la matrice où ils sont contrôlés parce que c’est plus facile, c’est que vous savez, cliquez simplement sur oui oui oui et ensuite quelqu’un d’autre va s’occuper de vos problèmes. Tout va bien mais en fait je ne pense pas que ce soit comme ça [become] libre […] assumer la responsabilité est la façon dont vous devenez libre.

Gauthier a ajouté que la plupart des gens dans la société d’aujourd’hui considèrent la cryptomonnaie comme un autre moyen de gagner de l’argent facilement. Cependant, ils ne comprennent pas que cela peut « leur donner le contrôle de leurs actifs » et leur fournir une « liberté financière ».

Ledger a été fondée en 2014 et est un leader dans l’infrastructure de portefeuille matériel de sécurité grâce à l’utilisation de leur « élément sécurisé intégré et d’un système d’exploitation propriétaire », qui est conçu pour protéger les actifs numériques. En juin 2021, Ledger avait vendu plus de 3 millions de portefeuilles matériels.

En plus des produits de sécurité de Ledger, Gauthier a déclaré que la société avait également adopté une approche éducative pour aider les gens ordinaires à comprendre ce que Web3 essaie de faire :

Nous dépensons beaucoup […] de notre argent […] sur la construction de contenu et d’éducation [to try] éduquer les gens, les législateurs, les régulateurs […] pour que les gens comprennent ce que tout cela indique, pourquoi c’est une opportunité, pourquoi la liberté est remise en question aujourd’hui […] dans la société actuelle [and] Pourquoi [this] la technologie doit évoluer pour […] pour rendre les gens plus libres qu’ils ne le sont aujourd’hui.

À l’avenir, Gauthier a déclaré qu’il était ravi de voir comment la technologie blockchain se déroulerait et quelles applications cryptomonnaies apporteraient une adoption massive. Prenant un horizon de 20 ans, Gauthier a ajouté que « ce que nous allons voir dans 20 ans, ce sont des choses que nous ne pouvons pas encore vraiment imaginer ».