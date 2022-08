First Mover Asia : Une stratégie de survie du marché baissier pour les mineurs de crypto ; Bitcoin et Ether restent en mode d’attente | Cryptomonnaie

Certains mineurs gagnent plus en revendant de la capacité électrique au réseau qu’en extrayant du bitcoin ; les marchés de la cryptomonnaie attendent le discours de vendredi du président de la Fed, Jerome Powell.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: jeudi a offert le dernier épisode de trading latéral de crypto cette semaine.

Insights: Certains mineurs de crypto vendent de la capacité électrique pour compenser la perte de revenus sur le marché baissier actuel.

Des prix

Bitcoin et Ether restent dans leurs modèles de détention récents

Un jour avant le discours tant attendu de Jerome Powell au conclave de la Réserve fédérale dans le Wyoming, le bitcoin a tourné au ralenti à peu près au même endroit qu’il a occupé pendant une grande partie de la semaine – confortablement au-dessus de 25 000 $.

La plus grande crypto-monnaie en valeur de marché s’échangeait récemment à environ 21 500 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures, alors que les investisseurs nerveux ont poursuivi leur vigilance pour les commentaires du président de la banque centrale américaine vendredi qui pourraient faire allusion à la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Fed. Plusieurs gouverneurs de banques centrales se sont entretenus avec les médias, mais ont donné peu d’indices pour savoir si la banque poursuivra sa politique actuelle en approuvant une autre hausse de 75 points de base (ce qui entraînerait probablement une spirale des marchés d’actifs – crypto et traditionnels) ou en ramenant le taux à un niveau plus élevé. modérément agressif 50 points.

« Les gens vont rechercher une sorte d’inclinaison accommodante et si nous ne l’obtenons pas, cela pourrait être un peu moche », a déclaré Matthew Tuttle, PDG et directeur des investissements du fournisseur de fonds négociés en bourse Total Capital Management.

Ether a poursuivi sa récente tendance à surpasser le bitcoin. La deuxième plus grande crypto en capitalisation boursière se négociait récemment juste en dessous de 1 700 $, en hausse d’environ un point de pourcentage sur la même période. D’autres altcoins majeurs ont été mélangés, les pièces de mème populaires SHIB et CVC ayant chacune récemment augmenté de plus de 6%, mais EOS et KNC de plus de 2% et 1%, respectivement.

Pourtant, les crypto-monnaies liées aux jetons non fongibles (NFT) et au métaverse ont sous-performé au cours de la semaine dernière, en raison de la baisse du sentiment sur le marché NFT. Le jeton FLOW du réseau Flow, qui peut être utilisé pour créer des NFT et des applications décentralisées (dapps), a chuté de 20 % au cours des sept derniers jours. La baisse de FLOW a été la deuxième plus importante au cours de cette période parmi 52 crypto-monnaies avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, selon la société de données et d’analyse crypto Messari.

Les autres jetons liés au NFT et au métaverse qui ont coulé incluent AXS, GALA, MANA et GMT, qui ont tous chuté entre 14% et 20%.

Actions

Les indices boursiers ont clôturé en hausse après que le département américain du Commerce a publié des données montrant que l’économie s’est contractée à un rythme plus faible au deuxième trimestre que les estimations préliminaires ne l’indiquaient. Le Nasdaq axé sur la technologie, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont tous grimpé d’au moins 1 %. Les investisseurs ont également été soutenus par une légère baisse des demandes d’assurance-chômage soulignant la résilience continue de l’économie. L’analyste principal du marché d’Oanda, Edward Moya, a qualifié les indicateurs les plus récents « d’apéritif parfait pour le discours belliciste du président de la Fed Powell de vendredi ».

Moya a ajouté qu' »il y a encore une chance que cette économie déséquilibrée obtienne un atterrissage en douceur et cela devrait empêcher les actions de subir une forte pression à la baisse ».

Dans l’actualité de l’industrie de la cryptomonnaie, Voyager Digital, le prêteur dont la faillite a aggravé la crise du marché de la cryptomonnaie de cette année, suscite l’intérêt de certains des plus grands acteurs de l’espace, y compris les échanges Binance et FTX, selon des personnes proches du dossier.

Et FTX Ventures de Sam Bankman-Fried a démenti jeudi un rapport de Bloomberg selon lequel la branche capital-risque de FTX et les opérations de capital-risque de la société sœur Alameda Research fusionneraient.

Tuttle de Total Capital a noté avec prudence que le prix du bitcoin reste « inférieur à toutes les principales moyennes mobiles ».

« Cela ressemble à un drapeau d’traders », a-t-il déclaré. « Nous voyons » un certain support autour de ce niveau de 20 800. Si le marché n’entend pas ce qu’il veut entendre vendredi, c’est là que la crypto se dirige. Si le marché entend ce qu’il veut entendre, nous remontons. »

Connaissances

Une stratégie de survie du marché baissier pour certains mineurs de crypto

Par Aoyon Ashraf

Le marché baissier continu a plus frappé les mineurs de crypto que les autres entreprises, car leurs principaux revenus proviennent de l’exploitation des actifs numériques. Désormais, les mineurs ont peut-être trouvé un moyen différent de compenser certaines de leurs pertes – en revendant de l’électricité au réseau.

Les mineurs de crypto consomment d’énormes quantités d’énergie pour exploiter leurs actifs numériques, et le coût de l’énergie est la principale variable de leurs marges bénéficiaires. Avec le prix du bitcoin en baisse de plus de 50 % cette année et les coûts de l’électricité en hausse, leurs marges ont considérablement diminué.

Cependant, certains mineurs sont désormais payés pour arrêter les opérations et restituer la capacité d’électricité au réseau pendant les périodes de pointe de la demande, tout en réduisant leur coût d’électricité.

« La possibilité pour certaines sociétés minières de produire de l’électricité pour la vendre au réseau ou de répondre à la demande leur donne une option de rentabilité supplémentaire », a déclaré Ethan Vera, directeur de l’exploitation du fournisseur de logiciels et de services miniers bitcoin (BTC). Louxor Tech.

Émeute et Mawson

Plus récemment, l’un des plus grands mineurs de bitcoins, Riot Blockchain (RIOT), a déclaré avoir gagné environ 9,5 millions de dollars en crédits d’énergie en fermant ses opérations minières au Texas pendant une vague de chaleur extrême. Le mineur a déclaré avoir considérablement réduit ses coûts d’énergie en utilisant cette stratégie.

Un autre mineur de bitcoins, Mawson Infrastructure (MIGI), a déclaré avoir généré 1,8 million de dollars de revenus non audités en s’engageant dans des types de stratégie similaires à ceux de Riot. « Lorsque les prix de l’énergie sont bas, Mawson s’engage dans l’extraction de bitcoins et génère des revenus en vendant quotidiennement des bitcoins auto-minés, comme il le fait depuis sa création », a déclaré le mineur dans un communiqué. « Lorsque les prix de l’énergie sont élevés et lorsqu’ils sont disponibles, Mawson s’engage dans des programmes de réponse à la demande d’énergie, percevant des revenus et réduisant les coûts énergétiques globaux », a-t-il ajouté.

Une mise en garde à cette stratégie est qu’un mineur doit avoir un accord de pouvoir d’achat à prix fixe, plutôt que d’acheter de l’électricité sur le marché au comptant. Par exemple, Argo Blockchain (ARBK) a déclaré que contrairement à Riot, il n’était pas en mesure de participer à la réponse à la demande au Texas car il payait les prix du marché au comptant, qui ont été plus élevés ces derniers mois.

Cependant, les mineurs qui peuvent profiter de cette stratégie pendant la chaleur de l’été pourraient en bénéficier de manière significative même si le marché baissier se poursuit. « Dans l’environnement actuel, l’économie minière a chuté, tandis que les prix de l’énergie ont grimpé en flèche, ce qui en fait un moment opportun pour ces mineurs de vendre de l’électricité au réseau. Dans de nombreux cas, les mineurs peuvent gagner plus du double par kWh en vendant de l’électricité plutôt qu’en minant », a déclaré Vera de Luxor.

Événements importants

21 h HKT/SGT (11 h UTC) : Discours du président de la Fed, Jerome Powell, au Symposium économique à Jackson Hole, Wyoming.

16 h HKT/SGT (8 h UTC) : Masse monétaire Europe M3 (juillet/3M/Annuel)