Le prix ATOM atteint le Cosmos, mais pourquoi ? | Cryptomonnaie

Comme tous les altcoins, le prix ATOM a chuté alors que 550 millions de dollars de positions BTC, ETH et altcoin ont été liquidées la semaine dernière. C’est exactement pourquoi son rebond de 35% fait sourciller.

Lorsqu’un krach boursier se produit, les actifs deviennent survendus et il y a généralement un « rebond survendu », un « retour à la moyenne », un « retour à la moyenne » ou une certaine remontée des prix vers le bas de la fourchette d’avant le krach.

Par la suite, l’actif étudié se consolide, poursuit la tendance baissière ou retourne à la tendance haussière si le catalyseur baissier n’était pas suffisamment important pour casser la structure du marché. C’est toute sorte de trading de base 101.

Cette semaine, le prix Cosmos (ATOM) semble suivre cette voie et l’altcoin montre un peu de force avec un gain de 35 % depuis le 22 août, mais pourquoi ?

Selon la façon dont vous le voyez, et l’analyse technique est par tous les moyens un processus subjectif, le prix ATOM est soit dans un canal ascendant, soit on pourrait dire qu’un modèle de fond arrondi est présent avec un prix proche de casser au-dessus du décolleté.

Graphique quotidien ATOM. Source : vue commerciale

La résistance au-dessus de 13 $ (la ligne noire horizontale dans le graphique du bas) est actuellement sur le point d’être testée et avec un volume et une «stabilité» suffisants du marché de la cryptomonnaie au sens large, le prix pourrait être en route vers la moyenne mobile de 200 jours à 17,20 $ .

Bien sûr, si Bitcoin fait faillite à la clôture quotidienne, ou si des discours bellicistes commencent à sortir de Jackson Hole, toute la structure haussière d’ATOM est probablement kaput. Donc, si vous négociez, préparez-vous et dimensionnez en conséquence.

Si le prix parvient à atteindre la zone de 17 $, sans sauter un battement, vos analystes techniques préférés diront alors quelque chose comme :

« Si le prix ATOM parvient à faire basculer le 200-MA pour prendre en charge, la continuation au niveau de 27 $ pourrait se produire. »

Vous avez sûrement vu cela sur Twitter ces derniers temps, mais laissez-moi trouver un exemple.

Donc, c’est seulement, monsieur ?

Ce que les traders doivent savoir, c’est si la dynamique haussière d’ATOM est simplement le résultat d’un marché « stable » et du trading de Bitcoin et d’Ether dans une fourchette relativement prévisible, ou s’il existe un ensemble de fondamentaux liés à Cosmos qui valident le mouvement actuel et justifient l’ouverture. une balançoire longue?

Apparemment, les analystes de VanEck, un fonds de gestion d’actifs de plusieurs milliards de dollars, pensent que le prix ATOM fera un mouvement de 160x d’ici 2030.

Difficile à croire n’est-ce pas et peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voyez par vous-même. Voici ce qu’ils ont dit :

Sur la base de notre analyse des flux de trésorerie actualisés de la valeur potentielle de l’écosystème Cosmos en 2030, nous sommes arrivés à un objectif de prix de 140 $ pour le jeton ATOM, avec une baisse à 1 $. Avec le prix d’ATOM à 10 $ au 02/08/2022, nous aimons les cotes 14-1 présentées et pensons qu’il s’agit d’une opportunité d’achat pour le jeton.

Jetons un bref coup d’œil à leur justification pour 140 $ ATOM.

L’adéquation du produit au marché et un pont inter-chaînes sécurisé pourraient prospérer après la fusion

Les analystes de VanEck, Patrick Bush et Matthew Sigel, citent le protocole de communication inter-blockchain (IBC) de Cosmos comme un catalyseur haussier, principalement parce que « des chaînes de blocs séparées du SDK Cosmos peuvent ouvrir des canaux de communication pour échanger des données, des messages, des jetons et d’autres actifs numériques ».

Selon les analystes, « l’architecture IBC permet alors à chaque blockchain d’effectuer des activités sur une autre blockchain sans s’appuyer sur un tiers de confiance ». Et c’est cet aspect « sans autorisation et sans confiance » de l’IBC qui :

… résout bon nombre des problèmes posés par les solutions de pontage de confiance qui ont conduit à plus d’un milliard de dollars de fonds volés par le biais de hacks de pont.

Les analystes citent également le Cosmos SDK, l’adéquation claire entre le produit et le marché et la forte accumulation de valeur symbolique partiellement influencée par le jalonnement et un mécanisme de «sécurité interchaîne» qui sera bientôt lancé par le Cosmos Hub comme raisons de leur perspective haussière à long terme.

Que se passe-t-il du côté du développement et de la feuille de route ?

ATOM est sur le point de devenir un actif collatéral principal dans trois nouvelles pièces stables qui seront lancées dans l’écosystème Cosmos.

La frappe de pièces stables nécessitera le «verrouillage» ou le dépôt de jetons ATOM et, selon la feuille de route Cosmos Hub 2.0, le jalonnement liquide devrait également être déployé au deuxième semestre 2022.

Détails de la feuille de route ATOM. Source : Hub Cosmos

Pendant l’été DeFi et le renouveau post-été, l’émission de pièces stables et le jalonnement liquide étaient deux phénomènes qui ont stimulé la TVL pour les chaînes de blocs orientées DeFi et, bien que discutable et quelque peu ponzi-esque, le jalonnement liquide ajoute une pression d’achat au jeton natif d’un protocole, tout en l’équipant. avec une utilité dans divers aspects des ailes de prêt, d’emprunt et de mobilisation de la finance décentralisée.

Pourcentage jalonné de l’approvisionnement en circulation d’ATOM. Source : Récompenses de jalonnement

Les données actuelles de StakingRewards montrent que 65,84 % des jetons ATOM émis sont jalonnés pour un rendement minimum de 17,85 % et des données supplémentaires du fournisseur d’analyses montrent une augmentation de près de 189 % du nombre de jalonneurs ATOM au cours des 30 derniers jours.

Augmentation de 30 jours des jalonneurs ATOM. Source : Récompenses de jalonnement

Ce qui précède semble s’aligner sur la thèse selon laquelle le jalonnement liquide et la frappe de pièces stables seront bientôt lancés. Malgré la confluence de ces indicateurs haussiers, il est important de se rappeler que les prix des actifs n’existent pas dans le vide. Bien qu’il puisse y avoir une poignée de signaux haussiers provenant d’ATOM, le marché plus large de la crypto-monnaie (y compris BTC) est suspendu à un précipice.

Personne n’est sûr que le «fond» insaisissable est là et les crypto-monnaies sont des actifs à risque qui existent dans un climat macroéconomique où la plupart des investisseurs institutionnels et de détail sont opposés au risque. Les propositions d’accumulation de valeur pour ATOM sont solides et jalonnées, la frappe stable et le jalonnement liquide se sont révélés être de puissants catalyseurs haussiers pour les jetons DeFi et les altcoins dans le passé. Mais tout fonctionne jusqu’à ce que ça ne marche pas, n’est-ce pas ?

Vous vous souvenez de Waves, Terra (LUNA) et Celsius (CEL) ? Tous ont expérimenté le jalonnement liquide, les prêts, la garantie d’actifs et les pièces stables, mais aujourd’hui, ils sont en panne du point de vue de la valeur.

Bien sûr, Cosmos n’est pas LUNA, Waves ou CEL. Il s’agit d’un vaste écosystème équipé de chaînes croisées avec une capitalisation boursière de 12,6 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.