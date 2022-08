Prédiction du prix du Bitcoin : comment le programme d’allègement de la dette de Biden pourrait déclencher le prochain rallye BTC | Cryptomonnaie

Le président Biden propose un programme d’allègement de la dette étudiante répondant au dilemme de la classe moyenne face à la croissance des coûts universitaires.

Les macrotechniques suggèrent qu’une course haussière du prix du Bitcoin serait prudemment 2x par rapport à la valeur marchande actuelle

Le prix haussier du BTC dépend du niveau de prix de 13 880 $ qui reste non étiqueté,

Le potentiel macro du prix du Bitcoin est encore très intact. En réponse au programme d’allégement de la dette du président Biden, les investisseurs peuvent enfin faire preuve de bravoure sur les marchés libres une fois de plus.

Le prix du Bitcoin obtiendra-t-il une offre ?

Le prix du bitcoin a connu une vague choquante de sentiment positif du marché alors que le président Biden a annoncé un programme d’annulation de la dette universitaire. Selon la Maison Blanche, le gouvernement fédéral américain « fournira jusqu’à 20 000 dollars d’annulation de dette aux bénéficiaires de subventions Pell avec des prêts détenus par le ministère de l’Éducation et jusqu’à 10 000 dollars aux bénéficiaires de subventions non Pell ».

L’offre généreuse du POTUS allégera et aidera le revenu net de près de 45 millions d’Américains, et devrait en théorie promouvoir plus de liquidités sur les marchés libres comme les crypto-monnaies, l’immobilier, les actions et les obligations. \

Source – Whitehouse.gov

Depuis la vente cataclysmique de crypto-monnaie qui a eu lieu en 2021, les analystes de Netcost-Security ont publié plusieurs prédictions techniques pour faire la lumière sur le potentiel macroéconomique de Bitcoin. Au 25 août, le prix du Bitcoin se négociait, au moment de la rédaction, à 21 657 $, soit une réduction de 38 % seulement par rapport aux sommets historiques à 69 000 sur la base du graphique logarithmique.

La théorie d’Elliott Wave suggère que le prix du BTC se situe dans une vague 4, avec des objectifs de prix de la vague 5 entre 80 000 $ et 120 000 $. Sur la base des précédentes courses haussières de Bitcoin, le prochain rallye devrait s’étendre et dépasser ces objectifs.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

De nombreux investisseurs pensent qu’un creux du marché du Bitcoin pourrait être en place. Les techniques confondent cette possibilité alors que le prix du BTC oscille au-dessus d’un canal historique Elliot Wave Trend, qui a joué un rôle important sur le prix du Bitcoin depuis 2019. Il s’agit d’un signal caractéristique pour un creux du marché, car de nombreux marchés ont produit des signes similaires avant un course de traders de style blow-off-top.

Avec l’optimisme qui afflue, l’inflation en baisse et le président Biden libérant des capitaux pour l’Américain moyen de la classe moyenne, les investisseurs à grande capitalisation mis à l’écart pourraient enfin recommencer à faire preuve de bravoure sur les marchés libres. Un bullrun Bitcoin est certainement un droit de se vanter d’aider à gagner la génération Y et le vote de Gen-Z lors d’une prochaine réélection.

Source – Whitehouse.gov

Néanmoins, les marchés évoluent constamment et vous ne pouvez jamais être sûr à 100% que le fond est vraiment défini jusqu’à rétrospective. Ainsi, une approche du coût moyen en dollars est le moyen le plus sûr d’aborder l’investissement dans le prix du Bitcoin. L’invalidation du scénario haussier dépend du fait que 13 880 $ restent intacts à l’avenir.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché – Netcost-Security Team