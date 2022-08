La pression de vente des prix d’avalanche s’atténue, suscitant de nombreux signaux d’achat | Cryptomonnaie

Le prix d’avalanche fait face à une pierre d’achoppement à 24,00 $ dans sa quête pour récupérer 30,00 $.

Un signal d’achat de l’indicateur séquentiel TD est un geste de soulagement à la suite des récentes pertes à 21,00 $.

AVAX doit clôturer la journée au-dessus de la zone d’approvisionnement à 24,00 $ pour ne pas anéantir les progrès réalisés à partir de la mi-juin.

Le prix de l’avalanche semble concentré sur la reconquête des niveaux clés perdus lorsqu’il a rencontré le couteau du boucher la semaine dernière. Le jeton des contrats intelligents a pris de l’ampleur grâce au support qu’il a adopté en juin à environ 14,00 $ avant de plonger de 30,00 $ à 21,00 $. Malgré cette baisse considérable, AVAX semble sur le point de revenir à 30,00 $.

Le prix de l’avalanche amorce la reprise

Le prix de l’avalanche fait face à une résistance aiguë à 24,00 $ après avoir rebondi sur le support de la semaine dernière près de 21,00 $. Un résultat positif émanera probablement du bras de fer en cours si le support de confluence formé par la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours et le SMA à 100 jours sur le graphique journalier reste intact.

Le passage prévu à 30,00 $ dépendra en grande partie de la capacité du prix de l’Avalanche à traverser la zone de congestion des vendeurs ci-dessus. Un signal d’achat de l’indicateur séquentiel TD révèle que le chemin avec le moins de résistance est le nord. Cet appel à l’achat se manifeste dans un chandelier rouge neuf – signalant une pression de vente décroissante.

Les ordres d’achat sont recommandés lorsque le bas des six et septième bougies du décompte est dépassé par celui des huitième et neuvième barres.

Graphique journalier AVAX/USD

Le prix d’avalanche peut afficher un autre signal d’achat si le SMA de 50 jours dépasse le SMA de 100 jours. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle de croix dorée typique, son apparition ajoute de la crédibilité aux perspectives haussières du jeton.

Le nuage Ichimoku sur le même graphique journalier valide le récit haussier. Tant que le prix d’Avalanche se situe au-dessus de cet indice technique, il serait très prudent de laisser l’objectif à 30,00 $ alors que 45,00 $ sont à portée de main.

Graphique journalier AVAX/USD

Au contraire, AVAX n’est pas encore tiré d’affaire, compte tenu d’une énorme divergence baissière de l’indice de force relative (RSI) par rapport au prix. Par ailleurs, clôturer la journée en dessous de la zone d’approvisionnement à 24,00 $ pourrait peser sur les efforts des haussiers pour reprendre la tendance haussière et permettre au prix de l’Avalanche de plonger à nouveau vers le sud – mais cette fois, les pertes pourraient s’étendre à 17,50 $ et 14,00 $, respectivement.