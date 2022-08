Prix ​​​​des pièces Crypto.com dans un échange potentiel de pompage et de vidage | Cryptomonnaie

Le prix des pièces Crypto.com augmente encore une fois, réalisant des gains de 9% dans le processus.

Avec le symposium de Jackson Hole vendredi, le prix des CRO se redresse dans une faible liquidité alors que les traders hésitent à prendre de nouvelles positions.

Attendez-vous à une fausse cassure au-dessus de l’élément technique avant qu’un recul ne se matérialise sur le dos d’un gros catalyseur.

Le prix de la pièce de monnaie Crypto.com (CRO) devrait dépasser un élément technique clé qui devrait normalement offrir un potentiel de hausse plus important dans des conditions de marché normales. Les marchés, cependant, se négocient à des volumes très faibles jeudi, car les traders s’abstiennent d’entrer de nouvelles positions à la lumière du Jackson Hole Symposium de vendredi. Avec cet événement clé mis en évidence par un discours du président de la Fed, Powell, l’action des prix CRO est pompée à la hausse car peu de résistance est présente, mais cela pourrait entraîner de lourdes chutes vers la fin de cette semaine. Le sentiment du marché pourrait subir des orages car le Fedspeak pourrait contenir un message négatif sous-jacent avec des ventes massives en conséquence.

Le prix du CRO pourrait descendre en dessous de 1 $

Le prix des pièces Crypto.com joue un jeu dangereux car l’action des prix est pompée plus haut et gonflée vers 10% des gains. L’action des prix frôle également la moyenne mobile simple à 55 jours, un obstacle technique clé qui a fonctionné comme un plafond de résistance ces derniers jours. Une fois cassé à la hausse, le prix du CRO pourrait attirer davantage d’investisseurs et de commerçants dans son rallye de peur de manquer davantage de gains potentiels à venir.

Le prix du CRO porte donc un gros risque systémique car cette hausse pourrait s’avérer de courte durée, car vendredi après-midi, un grand catalyseur financier est aligné avec le Symposium de Jackson Hole qui déclenche chaque année un impact important sur les marchés, avec souvent un résultat binaire où le prix se négociera sensiblement plus haut ou plus bas. Les attentes pour cette année sont une douche froide de la part de la Fed qui pourrait voir un effondrement des crypto-monnaies, le prix du CRO tombant en dessous du plus bas de cette semaine et pourrait même glisser jusqu’à 1 $, si le message du président de la Fed, Powell, était si grave.

Graphique journalier CRO/USD

Les prix haussiers des CRO pourraient surprendre les marchés avec un rallye, si ce SMA de 55 jours était défendu lors de l’événement clé de vendredi. Au cas où cet indicateur se maintiendrait et ne laisserait pas l’action des prix casser en dessous, attendez-vous à voir un rebond haussier massif qui pourrait aller à 0,16 $ pour un deuxième test après l’échec du 3 août. voir un rallye continu vers la semaine prochaine vers 0,19 $.