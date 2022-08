Le prix d’Ethereum récupère 1 700 $, grâce à la prochaine mise à jour logicielle – la fusion | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum conserve un canal parallèle ascendant malgré un récent recul à 1 530 $.

Ethereum Merge est attendu entre le 10 et le 20 septembre.

Une résistance massive autour du SMA de 100 jours pourrait retarder la cassure du prix d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum maintient fermement son support à 1 700 $ plusieurs jours après une chute importante de niveaux légèrement supérieurs à 2 000 $ à 1 530 $. Cette exposition dynamique de l’ETH attribue à une prochaine mise à jour logicielle appelée Merge. Les investisseurs semblent être à l’unisson sur le fait que la fusion a un impact positif sur le prix d’Ethereum – apportant un soulagement au milieu des incertitudes évidentes du marché baissier.

Les développeurs d’Ethereum confirment les dates de sortie officielles de Merge

La transition d’Ethereum du consensus de la preuve de travail (PoW) au consensus de la preuve de participation (PoS) est presque terminée, la fusion devant décoller en septembre. La Fondation Ethereum a détaillé les étapes menant à l’événement principal, en commençant par la mise à niveau de Bellatrix sur la chaîne Beacon le 6 septembre. Cette phase sera essentielle pour lancer le processus de fusion avant la valeur Terminal Total Difficult qui devrait s’activer entre le 10 et le 20 septembre. .

« La mise à niveau réussie de tous les réseaux de test publics est maintenant terminée et la fusion a été planifiée pour le réseau principal Ethereum. La fusion est un processus en deux étapes. La première étape est une mise à niveau du réseau, suivie de la transition de la couche d’exécution de la preuve de -travaillez jusqu’à la preuve de participation », a révélé la fondation.

À quoi s’attendre du prix Ethereum à l’approche de la fusion

La fusion aura un impact direct sur l’écosystème Ethereum et une influence indirecte sur l’industrie plus large de la crypto-monnaie. Ethereum est le deuxième actif cryptomonnaie et la plus grande plateforme de contrats intelligents.

Les mineurs sont nerveux car la mise à niveau rend leur équipement inutile pour Ethereum. Ainsi, certains vendront leur équipement, tandis que d’autres migreront vers la blockchain originale Ethereum Classic (ETC).

Les discussions concernant une scission de la chaîne ont pris de l’ampleur au cours des dernières semaines. Certaines bourses se sont engagées à prendre en charge un nouveau jeton appelé Ethereum PoW Fork IOU (ETHW) en cas de hard fork réussi.

Dans l’intervalle, le prix Ethereum se négocie à 1 705 $ alors qu’il est assis sur le support de la limite inférieure d’un canal parallèle ascendant. Renforcer le même support à 1 700 $ est la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours sur le graphique à deux jours.

Graphique ETH/USD sur deux jours

L’indice de mouvement directionnel (DMI) révèle que les traders ont le dessus. Cependant, une clôture quotidienne au-dessus du support à 1 700 $ maintiendrait la tendance haussière d’Ether. En raison de l’approche de la mise à niveau logicielle, le prix d’Ethereum pourrait connaître une demande plus élevée à mesure que les investisseurs se positionnent, augmentant ainsi les chances d’un mouvement majeur.

À la hausse, le prix Ethereum doit transformer la congestion du vendeur à 2 000 $ en un support plus élevé pour protéger les progrès des deux derniers jours. Une pause au-dessus du SMA de 100 jours à 2 189 $ ouvrirait la voie à un rallye visant 3 000 $.

D’autre part, en négociant en dessous du canal ascendant, et par extension, la zone de demande à 1 700 $ pourrait voir le prix d’Ethereum changer de cap pour retester le support à 1 530 $ avant de reprendre sa tendance haussière avant la fusion.