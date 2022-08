Alerte Alt-saison 2022 : Binance Coin, PancakeSwap, Theta et XRP explosent | Cryptomonnaie

Binance Coin, PancakeSwap, Theta et XRP ont connu un pic de sentiment positif parmi les détenteurs.

Ethereum Merge pourrait ouvrir les vannes de la saison 2022 des altcoins, un rassemblement massif d’altcoins.

La correction des graphiques de prix des altcoins est similaire à celle observée en 2018-19 avant un rallye à deux chiffres dans les principales crypto-monnaies.

Le sentiment positif parmi les détenteurs de Binance Coin, PancakeSwap, Theta et XRP a augmenté à la lumière de ce qui pourrait devenir la nouvelle saison des altcoins. Les analystes prédisent des gains massifs en altcoins, suivant l’exemple d’Ethereum une fois la fusion terminée.

Lisez aussi: Prix ​​Ethereum: Chandler Guo et Justin Sun combattent Vitalik Buterin pour maintenir l’ETH POW en vie

Ethereum Merge pourrait ouvrir les vannes de la saison des altcoins

Ethereum, le plus grand altcoin de l’écosystème crypto, se dirige vers son événement le plus attendu – la fusion. Les développeurs d’Ethereum ont annoncé la date finale de l’événement. La procédure en deux parties doit débuter le 9 septembre.

La fusion déclenchera la transition d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation, un mécanisme de consensus qui est essentiel pour les détenteurs d’altcoin et l’écosystème crypto. Malgré l’incertitude entourant le résultat de la fusion et les récits d’un hard fork dans Ethereum, les analystes pensent que l’événement pourrait déclencher un rallye massif des altcoins. Selon le blog officiel, la mise à niveau de Merge sera terminée d’ici le 20 septembre. Les deux parties de l’événement seront terminées entre le 10 et le 20 septembre.

La saison des altcoins est une période où les altcoins surpassent régulièrement le Bitcoin. Bien que cet événement ne garantisse pas les bénéfices en raison de la volatilité de masse, la saison des altcoins est considérée comme le moment idéal pour les traders de diversifier leurs portefeuilles. L’indice de saison altcoin alimenté par le centre de blockchain lit actuellement 94 sur une échelle de 0 à 100. Si la valeur de l’indice dépasse 75, on considère que la saison altcoin a commencé.

Indice de saison Altcoin du Blockchain Center

Sentiment positif parmi les commerçants sur BNB, Theta, XRP, PancakeSwap

Sur la base des données du tracker de crypto-intelligence Santiment, les détenteurs ont un sentiment positif sur Binance Coin, Pancake Swap, Theta et XRP. Cela coïncide avec le début de la saison des altcoins et implique une hausse des prix des crypto-monnaies probablement une fois la fusion Ethereum réussie.

Santiment utilise la métrique « sentiment pondéré » pour évaluer le sentiment des commerçants envers une crypto-monnaie. Cela prend en compte les métriques en chaîne et le sentiment social parmi les commerçants de crypto détenant un actif donné.

Le sentiment pondéré est le plus élevé pour Tron (TRX), Binance Coin (BNB), PancakeSwap (CAKE), Theta (THETA) et XRP. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le sentiment moyen sur un jour et sept jours parmi les détenteurs.

Sentiment pondéré de TRX, BNB, CAKE, THETA, XRP

Les analystes prédisent un rallye massif de la saison altcoin, une évasion à venir?

Les analystes de Stockmoney Lizards, une poignée Twitter qui présente l’analyse cryptomonnaie, estiment qu’il existe plusieurs similitudes entre la correction actuelle des altcoins et les précédentes de 2018-2021. Ces similitudes impliquent qu’une cassure est dans les graphiques pour les altcoins dans le cycle en cours.

Dans le graphique ci-dessous, les analystes ont mis en évidence les similitudes et prédit une augmentation massive de la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie.

Comparaison de la capitalisation boursière totale 2018-21, 2020-22