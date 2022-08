Les commerçants de Bitcoin qui ont fait leurs devoirs savent que le prix du BTC est fixé à une baisse de 12% à 26% | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin connaît une poussée haussière à court terme vers 21 969 $.

Le prix du BTC devrait s’effondrer car un piège haussier pourrait se former lors d’une fausse cassure au-dessus de 22 000 $.

Une grosse baisse ou même un couteau qui tombe pourrait faire chuter l’action des prix en dessous de 20 000 $, évaporant des milliards d’argent en quelques minutes.

Le prix du Bitcoin (BTC) se prépare pour un grand champ de bataille dans la séance de négociation de vendredi alors qu’un grand événement annuel sur les marchés financiers et un catalyseur sont sur le point de se produire. L’événement en cours est le Jackson Hole Symposium de la Fed et est connu pour être un événement incontournable pour les traders de toutes les classes d’actifs sur les marchés financiers, même les traders de crypto-monnaie. Les commerçants qui se sont préparés pour cet événement connaissent les conditions actuelles du marché et sont conscients du risque que cet événement comportera, avec très probablement une douche très froide pour les investisseurs qui pourrait déclencher un effondrement du Bitcoin, avec des prix chutant jusqu’à 26 % vers 16 000 $.

Le prix du BTC pourrait être fixé pour une autre rediffusion le 13 juin

L’action des prix du Bitcoin a déjà eu dans le passé un moment précédent où elle a chuté de 15 % en une seule séance de négociation, le 13 juin. Une répétition de la même taille et de la même ampleur semble se produire car les marchés ont été un peu trop euphoriques sur les États-Unis actuels. données contre le récit de la Fed. Ne vous attendez pas à ce que la Réserve fédérale ralentisse sa rhétorique, car elle restera concentrée sur son objectif de ramener l’inflation à 2% et fera tout ce qu’elle peut, ce qui indique vider les marchés de la liquidité et déclencher un effondrement délibéré pour arrêter les dépenses.

Le prix BTC, d’un point de vue technique, est mis en place pour inciter les traders à sauter sur le dos de cet événement. Avec une éventuelle cassure à la hausse au-dessus de 21 969 $ ou même 22 000 $, les traders Bitcoin sauteront sur la cassure et risquent d’être entraînés en dessous de leur point d’entrée. Comme cet événement est entièrement axé sur les gros titres, tout mot ou phrase pourrait déclencher une réaction du marché en quelques secondes et pourrait voir le prix du BTC chuter comme une pierre vers 19 036 $ dans le meilleur des cas, ou même glisser jusqu’à 16 020 $, portant 26 % de pertes en quelques minutes.

Graphique journalier BTC/USD

Comme mentionné, les marchés pourraient distiller certains éléments positifs du discours du président de la Fed, Jerome Powell, et cela pourrait voir certains investisseurs arriver avec beaucoup de liquidités qui ont été mises de côté pendant la majeure partie de 2022. Avec cette vague soudaine de liquidités entrant dans le marchés, le prix BTC pourrait voir sa demande côté achat exploser avec une hausse des prix comme une fusée. Au premier niveau, il y aurait 23 878 $ à la hausse, et si la ligne de base est positive, attendez-vous à voir BTC atteindre 30 000 $ d’ici la fin de la semaine prochaine.