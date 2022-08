Le prix de Solana sort de la tendance baissière, le piège haussier entre dans le week-end ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana s’échange à la hausse sur un faible volume avant le symposium clé de Jackson Hole.

Le prix du SOL pourrait réaliser des gains jusqu’à vendredi matin.

Attendez-vous à une grosse déception qui pourrait faire baisser les crypto-monnaies tout au long du week-end vers de nouveaux creux lundi.

Le prix de Solana (SOL) est repris par les forces des marchés mondiaux alors que les investisseurs et les commerçants commencent à réduire le volume échangé avant le grand événement catalyseur de vendredi après-midi. Avec l’une des déclarations les plus importantes de la Fed prononcée par Jerome Powell au Symposium de Jackson Hole, la faible liquidité offre une petite fenêtre d’opportunité pour négocier plus haut. Des avertissements doivent être émis car les traders devront sortir de ces positions avant que la déclaration n’ait lieu, car la Fed est loin de mettre fin à son cycle de resserrement agressif et atténuera l’humeur positive des marchés avec des pertes à portée de main pour les crypto-monnaies, y compris Solana.

Le prix du SOL pourrait s’effondrer de 30 % en quelques minutes

Le prix de Solana se négocie à la hausse, avec plus de 3 % de gains accumulés au cours de la séance de négociation européenne. Ce faisant, le prix SOL sort du triangle baissier qui a été identifié mercredi et devrait passer en dessous du pivot mensuel à 34 $. Au lieu de cela, les baissiers sont un peu pressés et pourraient voir un nouveau rallye plus haut vers 40 $, mais l’horizon temporel est très petit.

Le prix du SOL pourrait être fixé pour une surprise très négative alors que les marchés commencent à anticiper la possibilité que le discours de la Fed de vendredi après-midi soit accommodant où Jerome Powell s’engagera dans une approche moins agressive et pourrait même dire que les baisses de taux d’intérêt sont bientôt sur le point d’entrer en jeu. Si Powell s’abstient de ces commentaires, le sentiment sera brisé et les traders voudront se précipiter vers la sortie avec l’explosion du côté vente et l’action des prix dans le sol. Cela indiquerait une chose pour le prix de Solana : un couteau qui tombe en quelques minutes seulement après ses commentaires vers 26 $ et peut-être même une chute en dessous de celui vers 24 $, imprimant plus de 30 % de pertes.



Graphique journalier SOL/USD

Avec la déclaration, la réaction du marché sera très binaire, dans le paragraphe au-dessus du résultat négatif. Par exemple, un résultat positif serait que Powell dise que la Fed en a fait assez pour l’instant et fasse allusion à une pause ou à un ralentissement de son rythme de hausse des taux, avec des baisses de taux prévues au début de 2023. Les traders expérimentés auront écrit ces scénarios et planifiez avec, dans ce cas, un pic de prix de Solana supérieur à 40 $ pour revenir au-dessus du pivot mensuel, de la ligne de tendance ascendante orange et du SMA à 55 jours, avec un suivi accordé vers 58,84 $ d’ici la fin de la semaine prochaine.