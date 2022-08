Le marché canadien de la cryptomonnaie Wonderfi dépose son dossier d’inscription au Nasdaq | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie WonderFi (WNDR) a déposé une demande d’inscription au Nasdaq moins de deux mois après le début de la négociation de l’action à la Bourse de Toronto, car il cherche à renforcer son attrait international en mettant les actions à la disposition d’un groupe plus large d’investisseurs.

La société basée à Vancouver a également déposé une demande d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a-t-elle déclaré lundi.

« La poursuite à la fois d’une cotation au NASDAQ et de l’enregistrement des Actions aux États-Unis permet à la Société d’accélérer sa stratégie d’expansion internationale précédemment annoncée afin d’améliorer la valeur pour les actionnaires, tout en attirant des investisseurs institutionnels et de détail à l’échelle mondiale », a déclaré WonderFi.

WonderFi, qui a une capitalisation boursière de 82,3 millions de dollars canadiens (65 millions de dollars), a été actif dans ses acquisitions au cours des derniers mois, concluant un achat de 30 millions de dollars de la plate-forme de trading crypto Coinberry en juillet, la semaine après son introduction à la bourse de Toronto, et le achat de l’échange de crypto Bitbuy en mars pour environ 162 millions de dollars. Les deux sont basés au Canada, et le fait d’avoir des actions cotées au Nasdaq peut permettre à l’entreprise d’approcher plus facilement des cibles d’acquisition aux États-Unis.

Le PDG Ben Shamaroo a déclaré à CoinDesk au moment de l’acquisition de Coinberry la stratégie de WonderFi visant à acquérir des bourses non réglementées susceptibles de rencontrer des problèmes similaires à Voyager Digital. Voyager a dû réduire sa limite de retrait quotidienne à 10 000 $ en juin et fait l’objet d’une procédure de mise en faillite en raison de son exposition à la société de couverture en difficulté Three Arrows Capital.

Kevin O’Leary, un homme d’affaires et investisseur canadien réputé, est l’un des bailleurs de fonds de WonderFi.