Avec un objectif de 50 millions de dollars, Big Eyes Coin est-il le prochain Shiba Inu ? | Cryptomonnaie

Depuis leur création, les crypto-monnaies meme ont dominé l’industrie des crypto-monnaies et le marché financier mondial. Basées sur des mèmes Internet, ces crypto-monnaies offrent une variété de cas d’utilisation réels et encouragent l’adoption de la décentralisation dans le monde de la finance.

Big Eyes Coin (BIG) est une nouvelle crypto-monnaie mème qui a le potentiel de fournir à ses utilisateurs les mêmes avantages que les pièces mèmes pionnières telles que Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE). Cet article contient des informations sur Big Eyes Coin (BIG) et comment il vise à contribuer à l’industrie de la crypto-monnaie, tout comme Shiba Inu (SHIB) l’a fait.

Shiba Inu (SHIB)

Inspiré du Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) est un altcoin construit sur la blockchain Ethereum. Lancé en 2020 par une entité anonyme appelée Ryoshi, Shiba Inu (SHIB) a commencé à l’origine comme une pièce de monnaie, mais s’est maintenant développé en un écosystème décentralisé.

En raison de ses caractéristiques uniques, la crypto-monnaie mème populaire a attiré beaucoup d’attention de la part d’individus influents tels que le fondateur et milliardaire de Tesla, Elon Musk, et de grandes entreprises telles que AMC Entertainment holdings et Nordstrom.

Comprendre l’écosystème Shiba Inu (SHIB)

Considéré comme le tueur de Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) a l’intention d’être la version basée sur Ethereum de l’algorithme de minage basé sur scrypt de Dogecoin (DOGE). L’écosystème Shiba Inu (SHIB) est un écosystème open source et décentralisé sécurisé par le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS) d’Ethereum. L’objectif principal de l’écosystème Shiba Inu (SHIB) est de permettre une véritable décentralisation dans l’industrie de la cryptomonnaie en utilisant ses jetons – SHIB, BONE et LEASH.

Le jeton SHIB est le principal jeton utilitaire et fondamental qui alimente l’écosystème Shiba Inu. Le jeton avec une offre en circulation de 549 billions de jetons est coté sur ShibaSwap, un échange décentralisé (DEX) de l’écosystème Shiba Inu.

Initialement défini comme un jeton de rebase, le jeton LEASH est utilisé pour offrir aux fournisseurs de liquidité (LP) des récompenses attrayantes. Ce jeton a une offre totale limitée de 107 000 jetons. Enfin, avec une offre maximale de 250 millions de jetons, le jeton BONE est le jeton officiel de gouvernance de l’écosystème Shiba Inu. Le jeton accorde à ses détenteurs des droits de gouvernance et leur permet de voter sur les décisions concernant l’écosystème.

L’écosystème Shiba Inu (SHIB) possède plusieurs fonctionnalités et services, notamment :

Le ShibaSwap : Cette plate-forme d’échange décentralisée (DEX) sert d’espace sécurisé aux utilisateurs de crypto pour échanger et échanger des crypto-monnaies et des actifs numériques.

Le Doggy DAO : Il s’agit d’une organisation autonome décentralisée (DAO) où le jeton BONE est utilisé pour voter.

L’incubateur Shiba Inu : Cette fonctionnalité existe pour aider les détenteurs de jetons Shiba Inu à trouver les outils dont ils ont besoin pour donner vie à leur inspiration, leur talent et leurs perspectives uniques à travers des formes d’art telles que la photographie et la peinture.

Pièce aux gros yeux (BIG)

Axé sur le transfert de richesse vers l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et la protection d’une partie essentielle de l’écosystème financier mondial, Big Eyes Coin (BIG) est un jeton de crypto-monnaie meme axé sur la communauté basé sur un chat mignon.

Bien que les jetons axés sur la communauté tels que Shiba Inu (SHIB) soient connus pour être d’énormes générateurs de richesse pour la communauté et la charité, le Big Eyes Coin (BIG) a l’intention de faire plus que cela en construisant un écosystème de blockchain. Il prévoit de viser l’hypercroissance en utilisant des jetons non fongibles (NFT), offrant aux utilisateurs et aux passionnés de cryptomonnaie un accès à plus de contenu et d’événements qui font que la blockchain vaut la peine d’être embarquée.

Qu’est-ce qui rend la pièce Big Eyes (BIG) unique ?

Plusieurs fonctionnalités associées à l’écosystème Big Eyes Coin le distinguent des autres crypto-monnaies et actifs numériques meme sur le marché des crypto-monnaies. L’une de ces caractéristiques est que le Big Eyes Coin (BIG) est fondamentalement axé sur la communauté. Cela indique que les activités de l’écosystème Big Eyes Coin sont régies et réglementées par les membres de sa communauté.

Une autre caractéristique unique dont se vante l’écosystème Big Eyes Coin (BIG) est la politique « Pas de taxe d’achat, pas de taxe de vente » qu’il emploie pour les utilisateurs qui souhaitent acheter le jeton. Heureusement, cela s’accompagne de l’absence de frais de transaction et de frais d’essence lors de l’achat du jeton. Cependant, le jeton a l’intention de développer un système fiscal dynamique qui permettra des changements pour inclure des frais pour des activités spécifiques dans son écosystème, y compris les fonctions Auto Burn, l’acquisition de fournisseur de liquidité (LP) et le portefeuille marketing Big Eyes Coin.

L’écosystème Big Eyes Coin (BIG) a également l’intention de créer des collections de jetons non fongibles (NFT) qui atteindront le top dix et apporteront ainsi de la joie à la communauté Big Eyes Coin et de la valeur pour le jeton BIG. De plus, tout profit généré par les événements de jetons non fongibles (NFT) ira dans un vote brûlant ou non brûlant mené par les membres de la communauté Big Eyes Coin (BIG).

Qu’est-ce que la Tokenomics Big Eyes Coin (BIG) ?

Contenu dans son livre blanc, l’écosystème Big Eyes Coin (BIG) possède des tokenomics, appelés Cuteomics. Selon son Cuteomics, il y aura une offre maximale de 200 milliards de jetons BIG. BIG est le jeton utilitaire mème natif qui alimente l’écosystème Big Eyes Coin. Le jeton utilisera un mécanisme « Pas de taxe d’achat, pas de taxe de vente ». Le jeton sera attribué comme suit :

70 % de l’offre totale de jetons sera proposée à la vente lors de la phase de prévente du jeton.

20% de l’offre totale de jetons sera allouée à plusieurs bourses centralisées et décentralisées.

5% de l’offre totale de jetons sera stockée dans le portefeuille marketing de Big Eyes.

5 % de l’offre totale de jetons sera destinée à être reversée à une association caritative.

Les jetons fiscaux non fongibles (NFT) de Big Eyes Coin n’auront qu’un approvisionnement de 10% dont:

4 % seront distribués au vendeur original de jetons non fongibles (NFT),

5% seront distribués aux détenteurs du jeton non fongible (NFT), et

1% sera reversé à une association caritative.

Que contient la feuille de route Big Eyes Coin (BIG) ?

Selon son livre blanc, la feuille de route de The Big Eyes Coin (BIG) s’appelle son « Plan d’action ». Ce plan d’action en quatre étapes comprend tous les événements qui auront lieu et qui conduiront à la croissance et au développement de l’écosystème Big Eyes Coin (BIG). Le plan d’action est le suivant :

Étape 1 : C’est ce qu’on appelle l’étape Crouch. À ce stade, l’audit du jeton BIG aura lieu trois fois, et le site Web de prévente, PR Machine, Media Stunt et les canaux sociaux du jeton BIG seront lancés. L’équipe de Big Eyes Coin espère également que sa chaîne de télégrammes comptera 15 000 membres à ce stade.

Étape 2 : Cette étape s’appelle l’étape du saut. Il se caractérise par plusieurs activités, y compris, mais sans s’y limiter, le lancement du jeton sur Uniswap, le lancement de la boutique BIG token merch, la publication d’extraits de jeton non fongible (NFT) et le lancement du Big Eyes SWAP, et l’ajout du premier pont Big Eyes.

Étape 3: Il s’agit de l’étape Run et elle comprend la sortie du jeton non fongible Big Eyes (NFT), la tenue du premier événement exclusif NFT et le rafraîchissement des autocollants numériques de la communauté Big Eyes Coin. D’autres événements qui se produiront à ce stade sont contenus dans le livre blanc Big Eyes.

Étape 4: Connue sous le nom d’étape Catwalk, les événements de cette étape incluent le don de 1 million de dollars à une association caritative, l’évolution des Big Eyes NFT, l’ajout de plus d’échanges et la création de ponts entre plusieurs chaînes.

En conclusion, il peut être assez risqué d’acheter des crypto-monnaies en raison de la volatilité du marché des crypto-monnaies. Cependant, les fonctionnalités associées à Big Eyes Coin (BIG) en font une crypto-monnaie potentiellement sûre et rentable pour les utilisateurs et les passionnés de crypto à acheter.

Cet article est un contenu sponsorisé